Especialistas rusos examinan la submunición de racimo de los misiles Atacms

https://latamnews.lat/20240705/especialistas-rusos-examinan-la-submunicion-de-racimo-de-los-misiles-atacms-1155935804.html

Especialistas rusos examinan la submunici贸n de racimo de los misiles Atacms

Especialistas rusos examinan la submunici贸n de racimo de los misiles Atacms

Sputnik Mundo

Los especialistas rusos han estudiado el dise帽o interno y el modo de funcionamiento de la submunici贸n de racimo de los misiles Atacms de fabricaci贸n... 05.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-05T14:13+0000

2024-07-05T14:13+0000

2024-07-05T14:13+0000

defensa

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

馃洝锔 zonas de conflicto

rusia

ucrania

馃摪 suministro de armas a ucrania

municiones en racimo

bombas de racimo

馃煚 video

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/05/1155941640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d88bee6963e17970b90a4ac22d89a3f.jpg

La submunici贸n de estos proyectiles es un objeto esf茅rico verde de tama帽o similar al de una pelota de tenis, cuya carcasa presenta protuberancias a lo largo de un eje circunferencial."Es una submunici贸n de racimo M74. Un misil de largo alcance Atacms tiene 275 de ellas. La apertura del casco del misil se produce a unos 200 metros sobre el suelo. Debido a las aletas de la cola que sobresalen, el flujo de adelantamiento comienza a hacerlo girar. Cuando alcanza unas 2.000 revoluciones, los topes centr铆fugos se separan hacia los lados, y el motor del interior gira. El detonador se coloca enfrente del percutor. La munici贸n explota al impactar con la superficie", explica el especialista.Cuando el casco se abre normalmente y la munici贸n aterriza, pero no detona, su percutor sigue amartillado y la munici贸n no puede moverse, agrega. Los civiles deben ser lo m谩s cuidadosos posible cuando se encuentren con una "bola" de este tipo."La carcasa consiste en un revestimiento estampado. El revestimiento interior es de aleaci贸n de tungsteno, que tiene muescas. Las envolturas exterior e interior est谩n soldadas por puntos. El explosivo y la propia espoleta est谩n en el interior. La granada de mano RGO [granada de mano de fragmentaci贸n sovi茅tica defensiva] tiene un dise帽o interno similar. Solo que nosotros usamos acero, ellos [EEUU] usan tungsteno", a帽ade.El especialista en armamento aclara que el tungsteno permite que los fragmentos ganen m谩s velocidad al volar tras la detonaci贸n."El radio de dispersi贸n efectivo, seg煤n los datos, es de unos 20 metros. Pero (...) algunos fragmentos pueden alcanzar una puerta met谩lica incluso a una distancia de 50 metros. La nube de fragmentos es m谩s peque帽a, la probabilidad de ser alcanzado es menor, pero el poder de impacto de la metralla es una amenaza mayor. La ca铆da de 250 fragmentos cubre un cuadrado de 400 por 400 metros, las submuniciones caen a unos cinco metros de distancia", detalla.Desde Rusia han advertido en repetidas ocasiones que cualquier suministro de armas a Kiev no har铆a, sino agravar el conflicto, sin posibilidad alguna de afectar al curso definitivo de la operaci贸n militar especial.

https://latamnews.lat/20240701/especialistas-rusos-se-hacen-con-el-sistema-de-guiado-de-los-misiles-atacms--video-1155838149.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺ossiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, 馃洝锔 zonas de conflicto, rusia, ucrania, 馃摪 suministro de armas a ucrania, municiones en racimo, bombas de racimo, 馃煚 video