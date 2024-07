https://latamnews.lat/20240705/china-protesta-ante-la-ue-por-imponer-aranceles-a-los-vehiculos-electricos-chinos-1155938380.html

China protesta ante la UE por imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos

China protesta ante la UE por imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos

Sputnik Mundo

PEKÍN (Sputnik) — China expresó su protesta a la Unión Europea (UE) por la imposición de aranceles provisionales a la importación de automóviles eléctricos... 05.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-05T10:28+0000

2024-07-05T10:28+0000

2024-07-05T10:29+0000

economía

📈 mercados y finanzas

china

unión europea (ue)

organización de cooperación de shanghái (ocs)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/02/06/1135462324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_426785fd7312d8c9e8fe4a605d8ad129.jpg

El 4 de julio, Bruselas anunció la imposición de aranceles preliminares sobre vehículos eléctricos procedentes del país asiático, alegando que los subsidios "injustos" de Pekín a este sector son capaces de perjudicar económicamente a los fabricantes comunitarios. La vocera aseveró también que China tomará las medidas necesarias para proteger "sus derechos e intereses legítimos". Al anunciar la imposición de aranceles provisionales, la UE explicó que se depositan en forma de garantías bancarias y que se recaudarán bajo determinadas circunstancias solo tras adoptarlos definitivamente. En particular, Bruselas impuso aranceles del 37,6% a los automóviles eléctricos de la compañía SAIC, del 19,9% a Geely y del 17,4% a BYD. Estas tasas se sumarán a los aranceles aduaneros regulares del 10% que se aplican desde hace años a las importaciones chinas. La UE ha previsto también impuestos aduaneros del 20,8% a otros fabricantes que colaboraron en una investigación y que no aparecen en la lista, mientras que las compañías que no colaboraron serán castigadas con aranceles del 37,6%. En junio, Bruselas afirmó que había completado una investigación sobre las subvenciones a los fabricantes de automóviles eléctricos en China, a las que calificó de "injustas". A este respecto, el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, exteriorizó la preocupación de su Gobierno por la "investigación" de la UE, catalogándola como "un acto de proteccionismo comercial". Wang subrayó que el liderazgo de China en la fabricación de vehículos eléctricos se basa en la innovación científica y tecnológica, la libre competencia y un sistema industrial integral.La ampliación de la OCSChina saluda la posible adhesión de un mayor número de países a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que estén de acuerdo con sus principios y objetivos, declaró Mao Ning. Agregó que actualmente cada vez más países esperan fortalecer su cooperación con la OCS y recibir o mejorar su estatus legal dentro de ella.Mao añadió que Pekín expresa una vez más sus cálidas felicitaciones a Bielorrusia y espera que Minsk participe activa y plenamente en las actividades de la organización y haga nuevas contribuciones al desarrollo de ella.Fundada en 2001, la OCS incluye a China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán y acaba de admitir como miembro a Bielorrusia, antes país observador.Afganistán y Mongolia mantienen el estatus de observadores en la OCS, mientras Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Emiratos Árabes Unidos, Nepal, Sri Lanka y Turquía son los socios de diálogo.

https://latamnews.lat/20240703/washington-buscaria-crear-divisiones-entre-china-y-europa-a-traves-de-difamaciones-1155894705.html

china

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, china, unión europea (ue), organización de cooperación de shanghái (ocs)