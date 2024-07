Biden ha mostrado en meses recientes señales de envejecimiento acelerado, según sus cercanos

https://latamnews.lat/20240705/biden-ha-mostrado-en-meses-recientes-senales-de-envejecimiento-acelerado-segun-sus-cercanos-1155947779.html

Biden, de 81 años, busca reelegirse al cargo, por lo que competirá en noviembre en las urnas con el expresidente Donald Trump. Sin embargo, la edad del mandatario ha provocado preocupación entre sus simpatizantes, misma que aumentó luego de su papel en el primer debate entre ambos candidatos.El diario The Washington Post contactó a 21 personas cercanas a Biden, como asesores, miembros del Congreso y donadores, entre otros. Todos, quienes prefirieron mantener el anonimato, dijeron que no habían visto al actual presidente de EEUU tan perdido y confundido como en el primer encuentro que sostuvo con Trump.Las personas consultadas no cuestionaron en general la agudeza mental de Biden. De acuerdo con el diario, varios asesores de alto rango de la Casa Blanca que interactúan con él dijeron que el mandatario puede, por ejemplo, recordar sesiones informativas con gran detalle.Sin embargo, sí dijeron percibir señales físicas del envejecimiento de Biden, como su forma de hablar y de caminar, y la necesidad de que lo ayuden a trasladarse de un lugar a otro. The Washington Post menciona la visita de Biden a Italia con motivo de la cumbre del G7, en la que varios dirigentes europeos se dijeron sorprendidos por lo mayor que lucía el presidente, esto de acuerdo con funcionarios que atestiguaron los encuentros.Incluso, asistentes a un evento sobre inmigración en la Casa Blanca manifestaron su preocupación por la fragilidad que mostraba el presidente. También expresaron que parecía físicamente disminuido. Dicho encuentro ocurrió dos semanas antes del debate con Trump.El diario también reporta que ha habido molestia tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio en contra de los asesores más cercanos a Biden por excluir en su agenda eventos más espontáneos y sin guión. El periódico estadounidense reporta que los eventos de campaña del presidente han sido bien planificados, generalmente con el uso de un teleprompter.Las elecciones presidenciales están programadas para el 5 de noviembre.Los principales candidatos que se esperan en las listas son Biden y Trump, quienes han obtenido suficientes votos de delegados para ser los presuntos nominados de sus partidos. Ambos volverán a debatir el 10 de septiembre.

