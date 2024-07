https://latamnews.lat/20240705/a-la-otan-y-a-ucrania-se-los-llevan-los-demonios-y-zelenski-recibe-un-cachetazo-previo-a-la-cumbre-1155950383.html

A la OTAN y a Ucrania se los llevan los demonios, y Zelenski recibe un cachetazo previo a la cumbre

Ucrania es demasiado corrupta para unirse a la OTAN. Es de lo que están seguros en la Casa Blanca y demás sucedáneos, y así se lo harán saber a la cabeza...

ajedrez de geopolítica

No te peines, que no sales en la fotoThe Telegraph informa que dicha postura quedará asentada por escrito en un comunicado de la OTAN que se firmará el 9 de julio en la cumbre anual del bloque. En este sentido, hay que recordar que Rusia ha expresado en reiteradas ocasiones que la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, junto con la progresiva expansión del bloque militar hacia el este, constituye una grave amenaza a su seguridad.En este contexto, el periódico estadounidense Politico informa que, en caso de ganar la contienda electoral de noviembre, es poco probable que Donald Trump opte por retirar a EEUU de la OTAN, pese a sus reiteradas amenazas de hacerlo. Pero eso no significa que el bloque militar permanezca intacto. El medio cita a exfuncionarios de seguridad y expertos en defensa que trabajaron bajo la presidencia de Trump y que podrían formar parte de su nuevo equipo.Pero si consigue regresar a la Casa Blanca, el líder republicano no sólo esperaría que los países europeos satisfagan las reiteradas exigencias que planteó en su anterior gestión, sobre incrementar su cuota en los gastos de la OTAN, sino que implementaría una "reorientación radical" de esa Alianza. Así lo desveló Dan Caldwell, experto en defensa familiarizado con el pensamiento de los asesores de Trump en seguridad nacional.Asimismo, Trump tiene planes para el conflicto ucraniano. Dos expertos de su entorno contaron que en caso de tener éxito electoral, este contemplaría como presidente un acuerdo con Moscú, bajo el cual la OTAN se comprometería a cesar su expansión oriental, en particular hacia Ucrania y Georgia, y negociaría con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre las partes de Ucrania que Rusia podría mantener bajo su control.Al respecto, Volodímir Zelenski dijo que Donald Trump debería presentar su plan para poner fin rápidamente a la guerra con Rusia, advirtiendo que cualquier propuesta debe evitar violar la soberanía de la nación. "No pueden planificar mi vida ni la de nuestro pueblo y nuestros hijos. Queremos saber si en noviembre contaremos con el poderoso apoyo de EEUU o si estaremos completamente solos", expresó.En este sentido, el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] y analista político internacional Ernesto Carmona Gómez, advierte que "Zelenski parece más bien un actor partidista dentro de EEUU".

