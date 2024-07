https://latamnews.lat/20240704/sheinbaum-propone-que-los-legisladores-en-mexico-ya-no-puedan-ser-reelectos-1155901094.html

Sheinbaum propone que los legisladores en México ya no puedan ser reelectos

américa latina

política

claudia sheinbaum

méxico

A 10 años de su implementación, la reelección sigue siendo un tema polémico en México, al menos entre el círculo cercano al oficialismo. Según una reforma impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, la reelección es válida en México para diputados y senadores federales, diputados locales, alcaldes, regidores y síndicos, pero no para gobernadores y ni para el presidente de la República. En ese sentido, a 100 días del cambio de Gobierno, Sheinbaum aseguró que "al pueblo de México no le gusta la reelección" y, por tal motivo, propondrá que el país regrese al sistema político electoral que se tenía establecido en la Constitución original de 1917, la cual prohibía esa práctica. "Es una reforma que decidió [Felipe] Calderón o [Enrique] Peña Nieto, que no estaba sustentada en una demanda del pueblo, ciudadana, que haya sido tomada a revisión", explicó en una conferencia de prensa este 3 de julio.Desde antes de la implementación de la reelección tras la reforma de 2014, esa figura electoral no era popular entre la población mexicana, pues en 2012, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas reveló que la reelección de alcaldes y jefes delegacionales no es popular entre los mexicanos, pues el 70% afirmó estar en desacuerdo con ella.La propuesta para la desaparición de la reelección forma parte de un total de tres reformas constitucionales —las otras dos están relacionadas con apoyos económicos a las mujeres de 60 a 64 años y otra con becas para estudiantes de nivel básico— que serán enviadas a la Secretaría de Gobernación, para que se les dé trámite hacia el Poder Legislativo y se puedan discutir en la próxima legislatura, que inicia en septiembre.Actualmente, el artículo 59 de la Constitución mexicana dispone que los senadores pueden ser electos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que los diputados tanto federales como locales hasta por cuatro periodos consecutivos.A nivel municipal y en la Ciudad de México, los funcionarios de ayuntamientos y alcaldías pueden reelegirse únicamente por un periodo adicional, siempre y cuando el primer mandato no haya sido mayor a tres años.

méxico

