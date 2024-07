https://latamnews.lat/20240704/no-aceptamos-calumnia-pekin-niega-que-haya-bases-chinas-en-cuba-y-contradice-a-eeuu--1155900782.html

"No aceptamos calumnia": Pekín niega que haya bases chinas en Cuba y contradice a EEUU

"No aceptamos calumnia": Pekín niega que haya bases chinas en Cuba y contradice a EEUU

Sputnik Mundo

El Gobierno de China rechazó este 3 de julio tener en Cuba bases militares con capacidad para interceptar comunicaciones de Washington, como lo señaló días... 04.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-04T02:15+0000

2024-07-04T02:15+0000

2024-07-04T02:15+0000

internacional

política

cuba

china

guantánamo

🛡️ fuerzas armadas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/04/0e/1111154467_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_821c403866b1f3b7a222b046ca7d15ec.jpg

"Como dijo el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, sin citar una fuente verificable ni mostrar pruebas, el informe estaba plagado de cuentos sobre bases militares chinas que no existen y que nadie ha visto", dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en su conferencia de prensa habitual en Pekín.De acuerdo con Mao, las relaciones China-Cuba son un buen ejemplo de sinceridad y ayuda mutua entre países en desarrollo y "la cooperación de China con Cuba se lleva a cabo por encima de las normas y no va dirigida a terceros".Según el informe del CSIS, la base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo podría ser susceptible de ser espiada por una nueva instalación china, El Salao, que está siendo construida a pocos kilómetros de ahí, de acuerdo con ese centro. Al respecto, la portavoz china comentó en cambio que la base norteamericana de Guantánamo "es un sólido testimonio de la injerencia ilegal de Estados Unidos en Cuba durante más de un siglo". "Tirar barro a los demás no hará que desaparezcan las malas acciones de uno. Estados Unidos debe reflexionar sobre su comportamiento, dejar de interferir en los asuntos internos de Cuba, retirar de una vez a Cuba de la lista de 'Estados patrocinadores del terrorismo' y levantar el bloqueo y las sanciones a Cuba", añadió Ning.De acuerdo con el informe del CSIS, basado en presuntas imágenes de satélite, Pekín tendría al menos cuatro bases militares en Cuba con equipo de espionaje: Bejucal, Calabazar, Wajay y El Salao. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió con ironía a las acusaciones vertidas desde el país norteamericano: Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó que Washington miente al decir que en suelo cubano hay bases de espionaje chinas, y publicó el siguiente post en sus redes sociales:

https://latamnews.lat/20240627/cuba-denuncia-manipulacion-politica-del-gobierno-de-eeuu-contra-la-isla-1155763981.html

cuba

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, cuba, china, guantánamo, 🛡️ fuerzas armadas