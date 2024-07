https://latamnews.lat/20240704/milei-lanza-plan-nacional-de-alfabetizacion-1155921243.html

Milei lanza plan nacional de alfabetización

"Hoy [4 de julio] estamos mirando de frente por primera vez un problema que la Argentina ha evitado aceptar y que la política ha querido esconder", señaló Milei al presentar el programa en la provincia de San Juan (noroeste). Bajo la premisa de que "la educación es el principal motor del crecimiento económico de la historia", el presidente afirmó que "el analfabetismo es a la educación lo que la inflación a la economía". En la presentación de un plan que a su juicio "no es solo un programa de Gobierno, sino un deber histórico" del país, Milei consideró que "hacerse cargo de la catástrofe educativa que atraviesa nuestro país requiere mucho coraje". El programa establece la implementación de las pruebas Aprender, la herramienta con que el Gobierno evalúa los aprendizajes de los estudiantes, desde el tercer año de primaria. Además, contempla entregar a las provincias recursos y herramientas para los docentes, según explicó el presidente. El plan espera revertir los actuales indicadores de alfabetización, con énfasis en el primer ciclo, donde el 46% de los estudiantes no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora en primaria, según las estadísticas mencionadas por el Gobierno. El programa representa, por ello, un "cambio en la cultura educativa" para poder "recuperar el valor de la exigencia" y entender que "evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos", afirmó Milei. "Hoy es el turno de aunar esfuerzos el Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y la sociedad para volver a elegir este pilar que es el punto de apoyo de todo el sistema educativo", concluyó el jefe de Estado. El Plan Nacional de Alfabetización será impulsado por la Secretaría de Educación, área que era ministerio hasta que fue degradada por la actual gestión al inicio de su mandato, en diciembre. La Secretaría se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, una cartera que también tiene a su cargo las áreas de salud, trabajo y desarrollo social.

