Más del 90% de la población en Gaza sufre una "situación de emergencia alimentaria"

Más del 90% de la población en Gaza sufre una "situación de emergencia alimentaria"

04.07.2024

Asimismo, recordó que "la asistencia humanitaria es una obligación que deben respetar todas las partes" involucradas en el conflicto palestino-israelí, cuya última espiral se desató el 7 de octubre de 2023, tras el ataque sorpresa del movimiento palestino Hamás en contra de Israel. En palabras de De Doménico, el enclave palestino es el "único lugar en el mundo donde la gente no puede encontrar un lugar seguro ni puede abandonar la línea de frente". "Ambos [Tel Aviv y Hamás] contribuyen al sufrimiento y el daño que hemos visto en el terreno y constantemente les instamos a que cumplan sus responsabilidades", consideró el jefe de OCHA. No obstante, reconoció que "el verdadero problema es político. No hay solución logística a un problema político, que suena con la falta de ley y orden". Además, dijo, de los 3.400 millones de dólares que la organización requiere para realizar sus operaciones humanitarias en el enclave palestino, sólo ha recibido el 35%. Finalmente, De Doménico detalló que, en ese contexto, "tanto la ONU como sus socios tienen que resetear sus operaciones", mientras que la población civil se ve obligada a enfrentar, día a día, condiciones "más allá de lo imaginable". El 7 de octubre del año pasado, un ataque coordinado por Hamás contra más de 20 comunidades israelíes resultó en aproximadamente 1.200 ciudadanos asesinados, alrededor de 5.500 heridos y 253 rehenes. En represalia, el país hebreo lanzó una declaración de guerra contra Hamás y emprendió una serie de bombardeos sobre Gaza que, hasta el momento, han asesinado a más de 37.800 palestinos y herido a más de 86.800.

