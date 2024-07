https://latamnews.lat/20240704/la-militarizacion-de-ucrania-por-parte-de-eeuu-obligo-a-rusia-a-actuar-1155904774.html

La militarización de Ucrania por parte de EEUU obligó a Rusia a actuar

La militarización de Ucrania por parte de EEUU obligó a Rusia a actuar

Sputnik Mundo

La transformación de Ucrania por parte de Estados Unidos en una punta de lanza antirrusa hizo inevitable el conflicto, señaló el exanalista de la Agencia... 04.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-04T11:23+0000

2024-07-04T11:23+0000

2024-07-04T11:23+0000

defensa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

🌍 europa

eeuu

💬 opinión y análisis

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/07/1d/1142068088_0:199:2931:1848_1920x0_80_0_0_a6b65baf7994f67ed4080cfdc4081e98.jpg

Además, rechazó las afirmaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, de que Rusia tiene la intención de invadir Polonia y los países bálticos tras el actual conflicto en Ucrania.Putin intentó repetidamente mantener la paz con Kiev tanto antes como después del inicio de la operación militar especial de 2022, declaró McGovern, solo que las negociaciones fueron saboteadas por EEUU."Esta retórica constante que se oye no solo en Estados Unidos, sino también en los países europeos, es una reliquia de la Guerra Fría", comentó a su vez el analista Mark Sleboda a Sputnik."'La incorporaremos a la OTAN y a la UE, y la armaremos y convertiremos en una plataforma de combate contra Rusia' — a Rusia no le queda otra alternativa", agregó.Un informe del periódico The New York Times de principios de 2024 reveló la profundidad de la injerencia de Estados Unidos en Ucrania, donde Washington rodeó a Rusia con bases de la CIA desde que consumó el golpe de Maidán en 2014. El desarrollo es la culminación de los intentos de la OTAN de expandirse hacia Moscú tras el final de la Guerra Fría, primero devorando Europa del Este antes de finalmente intentar establecerse directamente en la frontera de Rusia.Lejos de poner fin a las tensiones entre Moscú y Washington, la caída de la Unión Soviética no hizo, sino intensificarlas, señaló Sleboda, ya que Occidente siguió ampliando su esfera de influencia a pesar del fin de la amenaza ideológica que suponía la URSS."La OTAN ya no quiere zonas grises ni espacios grises. (...) Ya no quieren países neutrales. Quieren estar justo en la cara de Rusia en su frontera, implementando la estrategia Rand para destruir a Rusia, sobreextender a Rusia, [y] competir por un terreno ventajoso, definido como la olla a presión", explicó el experto.Sleboda señaló la contradicción inherente en la lógica de los neoconservadores occidentales con respecto a Rusia, después de argumentar que Ucrania debe ser incorporada a la OTAN para evitar un ataque de Moscú, ahora afirman que Rusia está lista para lanzar un ataque inminente contra los Estados miembros de la OTAN a pesar de todo."Los mismos propagandistas que ahora están sugiriendo que Putin podría atacar a la OTAN son los mismos que dijeron que tenemos que traer a Ucrania a la OTAN lo más rápido posible porque Rusia no va a atacar a la OTAN. (...) Ahora, los mismos están dando la vuelta a su propio argumento", enfatizó.

https://latamnews.lat/20240703/eeuu-anuncia-nuevos-paquetes-de-ayuda-militar-para-ucrania--1155895859.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

John Miles

John Miles

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

John Miles

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🌍 europa, eeuu, 💬 opinión y análisis, 🛡️ zonas de conflicto