https://latamnews.lat/20240704/arce-percibe-los-recursos-naturales-de-bolivia-como-la-causa-del-fallido-golpe-de-estado-1155904034.html

Arce percibe los recursos naturales de Bolivia como la causa del fallido golpe de Estado

Arce percibe los recursos naturales de Bolivia como la causa del fallido golpe de Estado

Sputnik Mundo

A una semana del fallido golpe de Estado militar, el presidente Luis Arce recibió a Sputnik en la Casa Grande del Pueblo. Reflexionó sobre lo acontecido en los... 04.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-04T13:01+0000

2024-07-04T13:01+0000

2024-07-04T13:01+0000

américa latina

bolivia

luis arce

política

💬 entrevistas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/07/04/1155907144_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_b761564eb5a85c5eca892c6f83bfc08c.jpg

De acuerdo con el mandatario, detrás de estas acciones desestabilizadoras se mueven sectores interesados en saquear los recursos naturales.El presidente planteará estos y otros temas en la próxima cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur), a realizarse en Paraguay el 8 de julio venidero. Y el 9 de julio llegará con el mandatario de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, para debatir y firmar acuerdos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.Sputnik consultó a Arce sobre las impresiones que le quedaron a una semana del 26 de junio, cuando grupos de militares ocuparon la plaza Murillo y derribaron con una tanqueta la puerta del Palacio Quemado, donde se encontraba el presidente con sus ministros."Agradezco a los países que se han solidarizado con nosotros ante el claro golpe de Estado fallido que hemos vivido en nuestro país", por el cual hasta el momento hay más de una veintena de militares y civiles detenidos. Según algunas declaraciones ante la Justicia, el general Juan José Zúñiga, líder de los sublevados, habría asegurado que contaba con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea.De acuerdo con las primeras investigaciones, el plan de Zúñiga habría consistido en tomar el poder para llamar a elecciones en un lapso de 90 días. Para el presidente, lo sucedido siete días atrás demuestra que hay quienes "pueden inclusive destruir la democracia para hacerse de nuestros recursos naturales y del Gobierno".Además de agradecer a los Gobiernos que se solidarizaron, Luis Arce también agradece "al pueblo boliviano, que ha sido un protagonista fundamental en este proceso para evitar que se imponga el golpe".El presidente comentó que en su Gobierno analizan lo ocurrido "con mucha cautela, porque esto no es casual. Los intereses sobre nuestros recursos naturales no han desaparecido. Entonces tenemos que estar alerta. Es lo que nosotros venimos diciendo a las diferentes organizaciones sociales: que estén alerta".Arce afirmó que el reciente ataque a su Gobierno les demuestra un camino a seguir. "No tenemos que cruzarnos de brazos. Todo lo contrario: hay que trabajar. Hay muchos proyectos que tenemos que continuar. Y lo vamos a seguir haciendo mientras estemos en la Casa Grande del Pueblo".La visita de un amigoEn los últimos días, varios analistas identificados con la oposición aseguraron que el fallido intento de golpe tiene un impacto enorme en la mirada internacional que hay sobre Bolivia. Pero para el presidente Arce, lo ocurrido el 26 de junio no debería afectar las relaciones amistosas que tiene Bolivia con gran parte de países vecinos, quienes se han manifestado en contra de lo que pasó. "Por tanto, más bien debería hermanarnos aún más", reflexionó.El próximo martes, luego de la reunión del Mercosur, el mandatario brasileño visitará el Estado Plurinacional: "Con el presidente Lula tenemos una agenda extensa. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, por ejemplo, sobre la venta de nuestros fertilizantes, así como la posibilidad de construir plantas conjuntas".Además, "tenemos que hablar del comercio entre Bolivia y Brasil, de inversiones, de cooperación para la protección de la frontera", que recorre 3.400 kilómetros entre ambas naciones. "La frontera con Brasil es la más larga que tiene Bolivia. Entonces ahí tenemos no solamente comercio e inversiones, sino que también debemos resguardarla adecuadamente, luchar contra el narcotráfico y las fuerzas criminales que operan en esa zona", explicó el presidente.

https://latamnews.lat/20240703/bolivia-formara-profesionales-especializados-en-litio-con-apoyo-de-la-onu-1155871407.html

https://latamnews.lat/20240531/luis-arce-denuncia-golpe-suave-para-controlar-litio-y-tierras-raras-en-bolivia-1154394309.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

bolivia, luis arce, política, 💬 entrevistas