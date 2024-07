Alberto Fujimori vuelve a la política peruana: "Se consolida el núcleo duro del fujimorismo"

https://latamnews.lat/20240704/alberto-fujimori-vuelve-a-la-politica-peruana-se-consolida-el-nucleo-duro-del-fujimorismo-1155897544.html

A pesar de estar cerca de cumplir 86 años y haber atravesado una operación de cadera tras una fractura, el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) ratificó su decisión de regresar a la arena política en Perú, incluso con la posibilidad de ser candidato a presidente en los comicios de 2026."Hoy me reafirmó en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos", respondió Fujimori al diario peruano El Comercio, que lo consultó sobre su intención de ser candidato a presidente o al Senado por el partido Fuerza Popular, liderado por su hija Keiko Fujimori.La posibilidad de que el expresidente —que dio un autogolpe de Estado al disolver el Congreso en 1992— retumbó en el ambiente político peruano y abrió un debate jurídico sobre si el octogenario puede participar a pesar de haber sido condenado por delitos contra los Derechos Humanos, ya que la legislación electoral peruana no permite participar a candidatos con condenas en su contra. En diciembre de 2023, Fujimori fue indultado por cuestiones humanitarias, presuntamente debido a su delicado estado de salud.En diálogo con Sputnik, el analista político peruano José Carlos Requena consideró que las intenciones de Fujimori deben tomarse como serias, en virtud de la resonancia que han tenido dentro de la propia Fuerza Popular, ya sea como candidato a la presidencia, como posible vicepresidente o como candidato al Senado.El analista advirtió que la incorporación de Alberto Fujimori no parece ser capaz de atraer a un electorado diferente a Keiko, ya que "los nostálgicos de los noventa" que existen en Perú ya están alineados detrás de la líder de Fuerza Popular.Por ese motivo, Requena consideró que, en principio, las eventuales candidaturas de los Fujimori "tienen un techo muy bajo" debido a la resistencia que ambas figuras siguen despertando entre los peruanos y solo podrían obtener un buen resultado "en un escenario en el que la fragmentación que tenemos se prolongue".Desde que recuperó la libertad, Fujimori decidió apuntar a los jóvenes peruanos a través de redes sociales como TikTok. Para Requena, si bien los jóvenes mayores aún mantienen una "imagen bastante negativa de la década de los 90", el expresidente pretende reforzar su imagen entre jóvenes de entre 18 y 20 años.Aun así, esa estrategia puede tener una contracara y no solo por la avanzada edad del expresidente. Según Requena, el líder del fujimorismo es visto por muchos peruanos como "parte del mainstream o, en términos de la Argentina de Milei, como parte de la casta". En efecto, muchos peruanos aún entienden que el sistema político actual ha "preservado" muchos aspectos negativos de la década de 1990 y, en ese marco, el fujimorismo sigue siendo visto como "parte del problema y un grupo al que hay que derrotar".Para Requena, no está claro que el regreso de Fujimori a la arena político reviva a una expresión política antifujimorista de cara a los comicios de 2026."Si eso iba a pasar debió suceder con su liberación a finales de 2023 pero no sucedió. Mientras en 2017 hubo protestas masivas cuando Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) intentó indultarlo, esto no sucedió ahora, no ha causado una reacción masiva del antifujimorismo", describió el analista.En ese sentido, consideró que las expresiones políticas contrarias a Fujimori se encuentran "muy debilitadas" y han perdido respaldo popular tras las elecciones de 2021, en las que muchos sectores apoyaron la candidatura del expresidente Pedro Castillo.

