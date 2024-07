https://latamnews.lat/20240703/ya-no-existiria-en-el-mapa-por-que-corea-del-norte-debe-tener-una-gran-capacidad-militar-1155882417.html

"Ya no existiría en el mapa": por qué Corea del Norte debe tener una gran capacidad militar

"Ya no existiría en el mapa": por qué Corea del Norte debe tener una gran capacidad militar

El desarrollo por parte de Corea del Norte de tecnología nuclear con fines bélicos es fundamental para su supervivencia como nación, declara a Sputnik el...

Los países objetivos de Estados Unidos, por sus recursos naturales o su importancia geopolítica, que descuidaron su defensa nacional fueron destruidos, agrega."Muamar Gadafi [presidente libio fallecido en 2011] renunció al programa nuclear. Libia tenía el mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH) de África. Tenía un programa en el que los beneficios del petróleo iban directamente a las cuentas de los ciudadanos. Las mujeres eran libres. ¿Sabe lo que ocurre hoy en Libia? En Libia venden a la gente. Irak también abandonó a los suyos. Mira Irak. ¿Dónde está Afganistán? ¿Dónde están una serie de países que probaron políticas diferentes?", subraya.El acuerdo entre Rusia y Corea del Norte equilibra las fuerzas en la regiónOtro acontecimiento reciente, importante para la protección de Corea del Norte y la región, fue el acuerdo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario norcoreano, Kim Jong-un."Son dos países que están interactuando precisamente para evitar el estallido de un nuevo conflicto", comenta. "Fue una buena visita para ambas partes y llena de señales, con la firma de acuerdos económicos, culturales y también militares y geopolíticos, incluida la firma de un tratado de cooperación y defensa mutua", indica Rubio.El acercamiento entre ambos países es positivo para que los norcoreanos "demuestren al mundo que no es un país aislado, como el mundo occidental intenta hacer creer" y también para Rusia, que ha sufrido una serie de ataques y sanciones en los últimos años por parte de Occidente, destaca el experto.Recuerda que Corea del Norte fue fundada con el respaldo material, político y diplomático de la Unión Soviética. Este apoyo finalizó con la caída de la URSS en la década de 1990 y se reanudó recientemente con Putin, agrega.Una alianza de este tipo sirve también para frenar los deseos de Washington de formar una especie de Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) asiática, cree Rubio.Señala que Washington está a 15.000 kilómetros de esa región. "No es una cuestión de seguridad nacional, sino de presencia para el control regional lejos de sus dominios", argumenta, afirmando que las principales bases estadounidenses en esa región están precisamente en torno a Pionyang."Estados Unidos es el elemento extranjero en esa región. Es un legado de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, en la que las grandes potencias trataban de establecer puntos estratégicos en las fronteras del enemigo, en este caso la Unión Soviética. Y la Guerra Fría terminó hace 30 años. Pero en la mente de los estadounidenses, su país aún no ha salido realmente de la Segunda Guerra Mundial", enfatiza el estudioso.Esta misma lógica fue responsable de la división de Corea, opina el experto.La división entre el sur y el norte: uno de los legados de EEUU tras la Segunda Guerra MundialDivididas en norte y sur, las dos Coreas surgieron al final de la Segunda Guerra Mundial.Desde la década de 1920 existía una resistencia guerrillera armada dentro de Corea, principalmente en la frontera con China, dirigida por grupos comunistas, principalmente el grupo de Kim Il-sung, que luego fundaría la república.Mientras que la Unión Soviética liberó el territorio de la dominación japonesa y dejó que lo gobernara el Comité Popular para Corea del Norte, Estados Unidos nunca estuvo del otro lado, de acuerdo con el experto. En septiembre de 1948 fue formada Corea del Norte, semanas después de la fundación de Corea del Sur, y la división nacional fue causada por un elemento extranjero, argumenta."Estados Unidos causó la división nacional de Corea. Ellos son los que aparecieron allí y no se han ido hasta hoy. Hay todo tipo de armas estadounidenses en Corea del Sur y 30.000 soldados. Y la política surcoreana está totalmente subyugada por el país norteamericano", afirma.Guerra de CoreaEl primer conflicto después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, que duró de 1950 a 1953, también recibió la influencia de EEUU, señala el experto. Aunque solo duró tres años, Rubio sostiene que fue suficiente para causar "un inmenso grado de destrucción"."Estados Unidos bombardeó tanto a Corea del Norte que utilizó más bombas en el pequeño territorio norcoreano (...), que en todo el teatro de operaciones del Pacífico durante los cinco años de la Segunda Guerra Mundial. Casi un millón de toneladas de bombas (...)", destaca Rubio.Más del 20% de la población murió en los ataques, es decir, 3,5 millones de personas, en su mayoría civiles, indica. Tras la firma del armisticio, la política norteamericana de provocación y presencia militar manifiesta en el sur continuó, separando familias y agravando la división nacional, añade el experto.Guerra de globosRubio considera, sin embargo, que las hostilidades entre ambas naciones nunca han sido más que algunas amenazas y tensiones, sin mayores consecuencias bélicas.En 2018 el norte y el sur se sentaron a hablar y Kim Jong-un visitó Corea del Sur. El presidente surcoreano Moon Jae-in visitó Corea del Norte por primera vez en 80 años, cuenta.No obstante, Washington volvió a actuar para impedir que estas relaciones se estrechen, señala. "EEUU realiza ejercicios militares con las Fuerzas Armadas surcoreanas varias veces al año. Simulan una invasión del territorio norcoreano. Estos ejercicios fueron pausados durante este período", subraya Rubio.Bajo la presión de EEUU, se han reanudado los ejercicios militares y las hostilidades a pequeña escala. Al igual que hizo EEUU con Irak, está intentando hacerlo con Corea del Norte, "demonizándola" en una guerra mediática para que la opinión pública mundial y las grandes potencias vean a Corea del Norte como una amenaza global, señala.Así, la tentativa de defender el territorio se interpreta como un ataque en Occidente, agrega. "Una vez más, es EEUU quien está en la península coreana a 15.000 kilómetros de distancia. Corea no está en las fronteras de EEUU", subraya.Brasil y Corea del Norte"Los brasileños no deberíamos tener nada en contra de Corea del Norte, que nunca nos ha causado ningún daño internacional, ni siquiera ha votado en nuestra contra en la ONU en ningún momento de la historia. Incluso en votaciones importantes, como la criminalización del fascismo y del nazismo, a favor de la cual votó Brasil y también votó Corea del Norte. ¿Saben quién votó en contra? Corea del Sur, Estados Unidos y Ucrania", argumenta el experto brasileño.El país asiático tendría mucho que aportar a Brasil en diversas áreas, como la tecnología, además de la educación y la salud, que son universales y de calidad, a pesar de las dificultades económicas y los bloqueos comerciales, opina.A pesar de la limitada superficie agrícola del país, la industrialización en Corea del Norte ha avanzado lo suficiente como para hacer posible la producción de alimentos mediante componentes agrícolas químicos, afirma Rubio."El 70% de Corea del Norte no es cultivable. Es tierra rocosa o montañosa. Tiene mucho carbón, tiene tierras raras, que ahora los países vecinos tienen en el punto de mira. Una de las mayores reservas de tierras raras del mundo fue encontrada en Corea del Norte en 2019", explica.Cuenta que estuvo diez días en el país asiático en abril y visitó un sistema de granjas de invernadero de alta tecnología que producen alimentos todo el año "para intentar lograr la seguridad alimentaria, que ha sido un problema para el país en los últimos años".Citando datos de la Universidad Kim Il-sung, explica que alrededor del 90% de la economía norcoreana es autónoma y el 10% necesita comerciar con China, Rusia, Vietnam, Irán y Cuba, es decir, los otros países que rompen el bloqueo."Es una economía socialista planificada. Es un país que, aunque muy pequeño, con pocos recursos, se ha diversificado mucho. He visto, por ejemplo, el uso de paneles solares para generar energía", afirma Rubio. Otra cosa que impresionó al profesor en su visita al país fue la cultura de su población, de unos 25 millones de habitantes."Obreros, campesinos, maestros, barrenderos son gente que está en el teatro. Son personas que acceden a estos lugares. Desde pequeños, los norcoreanos aprenden a tocar un instrumento musical, a practicar un deporte (...). Solo puedo entender que la gente sea así porque hay un sistema educativo, una cultura, un sistema económico que da espacio para que esta gente sea así", señala.¿Qué tal conocer Corea del Norte?Para el analista, la antigua cultura tradicional, la belleza natural y arquitectónica y, sobre todo, la gente hacen de Corea del Norte un atractivo destino turístico.Visitar el país no supone ningún problema, cuenta Rubio. Debido a las sanciones y bloqueos, solo se puede viajar a través de China, pero la burocracia es menor que la que exige el Gobierno estadounidense para expedir un visado, añade.

