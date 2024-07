"El que disparó salió corriendo": soldado ucraniano, herido por su compañero, sobrevivió y se rindió

"Solo escuché un estallido por detrás y los dos nos desplomamos. El que disparó salió corriendo, era uno de los nuestros... Yo me desplomé, uno de los nuestros inmediatamente me ayudó a mí y a mi compañero, pero él no sobrevivió, perdió mucha sangre de inmediato y su muslo quedó destrozado", dijo el prisionero de guerra ucraniano, agregando que el tirador ucraniano intentó escapar.