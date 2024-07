https://latamnews.lat/20240703/el-ayatola-jamenei-llama-a-su-pueblo-a-votar-en-la-segunda-vuelta-de-las-presidenciales-1155898136.html

El ayatolá Jameneí llama al pueblo de Irán a votar en la segunda vuelta de las presidenciales

El ayatolá Jameneí llama al pueblo de Irán a votar en la segunda vuelta de las presidenciales

Sputnik Mundo

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, llamó este 3 de julio a los iraníes a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se... 03.07.2024, Sputnik Mundo

2024-07-03T23:15+0000

2024-07-03T23:15+0000

2024-07-04T00:23+0000

internacional

irán

política

elecciones

🌍 oriente medio

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e5/01/09/1094063403_0:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_dfa15261b331a69778feebf339be39f7.jpg

Más de 61 millones de iraníes fueron llamados a las urnas el 28 de junio para elegir al jefe del Ejecutivo en sustitución de Ebrahim Raisí (1960-2024), fallecido en un accidente de helicóptero el pasado 19 de mayo.Sin embargo, solo el 40% del padrón electoral acudió a sufragar, lo que representa la participación más baja en unas elecciones presidenciales desde la Revolución Islámica de 1979. Con todo, el líder supremo aseguró que es "completamente erróneo pensar que los que no votaron en la primera vuelta están contra el sistema", aunque reconoció que la "participación no fue la esperada", de acuerdo con un reporte de la agencia estatal Tasmin. Al mismo tiempo, señaló que las autoridades de Irán son conscientes de las personas que no apoyan a un funcionario gubernamental en particular, o de aquellos que están en desacuerdo con la política iraní. Sin embargo, dijo Jameneí, sería un gran error incluir en este grupo a todos los que no votaron.Por la presidencia de Irán compitieron cuatro candidatos: el jefe del Parlamento, Mohamad Baguer Galibaf; el exsecretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Saíd Jalilí; el exministro del Interior Mostafá Pourmohamadí, y el diputado Masud Pezeshkián, el único considerado como reformista.Pezeshkián obtuvo 42,2% de los votos, mientras que Jalilí alcanzó el 38,6%. Dado que ninguno de los candidatos consiguió el 50%, el 5 de julio se realizará el balotaje. Masoud Pezeshkian aboga por la cooperación con Occidente para aliviar las sanciones impuestas contra Teherán, mientras que Saeed Jalili es conocido por su postura duramente hostil hacia Estados Unidos. El presidente se elige por un periodo de cuatro años mediante una votación directa y solo puede cumplir dos mandatos consecutivos.

https://latamnews.lat/20240629/saeed-jalili-lidera-las-presidenciales-de-iran-tras-el-escrutinio-de-8-millones-de-votos-1155801820.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, política, elecciones, 🌍 oriente medio