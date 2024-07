https://latamnews.lat/20240701/la-justicia-espanola-rechaza-amnistiar-a-puigdemont-y-este-la-compara-con-la-mafia-siciliana-1155840425.html

La Justicia española rechaza amnistiar a Puigdemont y este la compara con la mafia siciliana

La Justicia española rechaza amnistiar a Puigdemont y este la compara con la mafia siciliana

"El magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha dictado un auto en el que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación que se imputa en la causa del procés al expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont", indicó el organismo judicial en un comunicado.En la resolución, Llarena acordó mantener contra Puigdemont, así como sus exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.La decisión de denegar la amnistía fue adoptada tras examinar los informes de la Fiscalía y del partido de extrema derecha Vox. En la resolución, Llarena acordó mantener contra Puigdemont, así como sus exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, las órdenes nacionales de detención por su presunta responsabilidad como autores de un delito de malversación.Además, el Tribunal rechazó amnistiar al ex vicejefe del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras (2016-2017) y otros condenados por celebrar el plebiscito ilegal sobre la independencia de la comunidad autónoma.A finales de mayo, el Parlamento español aprobó por mayoría la Ley de amnistía, que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pactó con el partido independentista Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) y el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). La ley, que entró en vigor a partir del 11 de junio, ha sido duramente criticada por muchos españoles.Esta ley amnistía los actos relacionados con la consulta sobre el futuro político de Cataluña, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014 y se considera una alternativa a un referéndum a gran escala sobre la independencia de la región, y el referéndum del 1 de octubre de 2017.La ley, que podría amnistiar a más de 370 personas, abarcará las acciones desde el 1 de noviembre de 2011, cuando comenzaron los acontecimientos del proceso independentista de la comunidad autónoma.

