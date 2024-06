https://latamnews.lat/20240630/bolivia-evita-un-golpe-de-estado-interes-de-eeuu-por-el-litio-de-por-medio-1155819466.html

Bolivia evita un golpe de Estado: ¿interés de EEUU por el litio de por medio?

Bolivia evita un golpe de Estado: ¿interés de EEUU por el litio de por medio?

30.06.2024

Arce, un líder defensor de la democracia"Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repiten la historia reciente del país, tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo democrático. Haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano", manifestó el presidente Arce.“Hay que decir que el pueblo boliviano ha hecho honor a sus orígenes, es totalmente democrático y salió a defender la democracia depositada en las urnas”, destacó Rosalba Alarcón Peña, directora del medio digital AlCarajo.org y defensora de Derechos Humanos.Asimismo, Alarcón Peña afirma que “Arce da un ejemplo al mundo de cómo se puede enfrentar y cómo se puede atender estratégicamente una situación tan compleja como la que se le presentó”.Rusia "condenó enérgicamente" el intento de golpe y expresó su "pleno e inquebrantable apoyo al Gobierno del presidente Luis Arce". "Consideramos inaceptable que la situación traspase el marco constitucional. Es un imperativo solucionar políticamente cualquier diferencia política interna en Bolivia", declaró el ministerio, agregando que Rusia "se solidariza con la hermana Bolivia, un socio estratégico confiable".Asimismo, la Cancillería rusa advirtió sobre la destructiva injerencia extranjera en los asuntos de Bolivia: "Advertimos contra los intentos de interferencia extranjera destructiva en los asuntos internos de Bolivia y otros Estados, que más de una vez ha tenido consecuencias trágicas para varios países y pueblos, incluido en la región latinoamericana".En este contexto, vale la pena recordar que durante el reciente Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Arce declaró: "Somos la primera reserva de litio en el mundo, por lo tanto, hay espacio para muchas empresas para que pueden venir". Lo manifestó en el marco de un debate junto a su par ruso, Vladímir Putin, y el presidente de la República de Zimbabue, Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Arce informó entonces que "más de siete empresas" se mostraron interesadas en participar "en el proceso industrializador del litio en Bolivia", y de ellas, hay tres –dos chinas y una rusa– que "ya están trabajando" e invirtiendo en su país.En este sentido, en marzo de 2023 la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, se quejó de que otros países extrajeran recursos de América Latina y, en particular, el litio en el llamado 'triángulo del litio'. En su intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Richardson destacó la importancia de la región de América Latina para Washington."Argentina, Bolivia y Chile lo tienen y [nuestros adversarios] están sustrayendo recursos de estos países y de su gente, que están tratando de producir, de estas democracias que están tratando de contribuir con sus pueblos", dijo Richardson, en unas palabras que más bien describen las acciones imperialistas de EEUU alrededor del mundo en cada lugar donde hay recursos energéticos o minerales, y no las de Rusia o China.Pero no se detuvo allí. Durante todo el último año Richardson ha sido consistente en lanzar mensajes sobre la importancia estratégica que reviste para EEUU el triángulo del litio.Alarcón Peña llama la atención a que “no hay un golpe de Estado ante la democracia en que no esté [involucrado] EEUU”. “Lo segundo, es que Luis Arce ha solicitado el ingreso a los BRICS en este nuevo orden geopolítico, y esta postura de Luis Arce con el Gobierno ruso y con este nuevo orden de participación económica, de respetar la soberanía, de expandir las riquezas que tiene su país, le está cobrando un costo político. Y este es el revés político que tiene Luis Arce justamente por haber tomado la decisión soberana como mandatario de los bolivianos, de buscar [asociarse con] nuevas economías. En este triángulo del litio –Argentina, Chile, Bolivia– ahora EEUU quiere imponer un nuevo mandatario para poder apoderarse de todas las riquezas mineras como siempre lo ha hecho en Latinoamérica”, sentencia.

