Putin señala que su propuesta de paz realmente puede solucionar la crisis ucraniana

Putin señala que su propuesta de paz realmente puede solucionar la crisis ucraniana

El mandatario ruso expresó "la confianza en que, a diferencia de muchos políticos occidentales que ni siquiera han querido estudiar a fondo esa iniciativa, los participantes en el foro la sometan a un examen reflexivo y racional, y vean que realmente estipula la posibilidad de poner cese al conflicto para pasar a una solución política y diplomática". Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. El 14 de junio, el presidente Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.Los BRICSEl grupo de los BRICS aboga por construir un mundo justo y democrático, libre de dictadura, declaró Putin.El asesor presidencial para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, por su parte, señaló en el mismo evento que más de 30 países están interesados en unirse al trabajo de los BRICS "de una u otra forma".El grupo BRICS, inicialmente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es una alianza de mercados emergentes y países en desarrollo, fundada a partir de vínculos de amistad, solidaridad e intereses comunes. Tras la incorporación de Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán a partir del 1 de enero de 2024, el grupo de los BRICS pasó a tener 10 Estados miembros.Actualmente, el grupo representa casi la mitad de la población mundial, más del 40% de la producción global del crudo y alrededor de un 25% de las exportaciones mundiales.

