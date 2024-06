https://latamnews.lat/20240625/la-liberacion-de-assange-es-un-acto-diplomatico-para-salvar-la-verguenza-de-eeuu-1155705557.html

La liberación de Assange es un "acto diplomático para salvar la vergüenza" de EEUU

La liberación de Assange es un "acto diplomático para salvar la vergüenza" de EEUU

Sputnik Mundo

Aunque la liberación del periodista y activista australiano Julian Assange fue tomada con beneplácito en buena parte del mundo, expertos advierten que el... 25.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-25T23:50+0000

2024-06-25T23:50+0000

2024-06-25T23:50+0000

internacional

julian assange

joe biden

australia

eeuu

wikileaks

política

reino unido

periodismo

https://cdn.img.latamnews.lat/img/109127/15/1091271575_214:0:2763:1434_1920x0_80_0_0_32c19e1ce66df37d41a84e74d3bcb0f6.jpg

Los fiscales estadounidenses llegaron a pedir para Assange una pena de hasta 175 años de prisión por 18 cargos. Los últimos cinco años, los pasó encerrado en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido, pero el 24 de junio fue liberado de esa cárcel tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos que implicaba declararse culpable.Según la cadena NBC, el fundador de WikiLeaks planea declararse culpable como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le permitiría salir en libertad. Según CNN, las autoridades norteamericanas solicitarán una condena de 62 meses en Estados Unidos, es decir, los cinco años que Assange ya pasó en una cárcel británica, lo que le permitiría al activista regresar a Australia.Ante esta situación, expertos consultados por The Guardian advierten de que el acuerdo alcanzado entre Assange y el país norteamericano podría resultar contraproducente para otras personas que pretendan transparentar información gubernamental en Estados Unidos. Geoffrey Robertson KC, abogado especializado en derechos humanos y quien representó a Assange, dijo al medio británico que el Gobierno de Joe Biden debería ahora indicar públicamente que no perseguirá a periodistas por realizar su trabajo, incluyendo la garantía de que los periodistas no estadounidenses estarían protegidos por la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión en ese país."El Gobierno de Estados Unidos debe dejar claro que no intentará argumentar de nuevo que la Primera Enmienda no protege a los periodistas de otros países", dijo Robertson, añadiendo que los gobiernos, incluido el británico, deben presionar para obtener este resultado.El también fundador del bufete Doughty Street Chambers, que ha representado al fundador de WikiLeaks durante más de una década, consideró que la liberación de Julian Assange representa una decisión más diplomática y política que judicial. Otros expertos sostuvieron que era improbable que el acuerdo sentara precedente. Tim Dawson, vicesecretario general de la Federación Internacional de Periodistas, dijo a The Guardian que, aunque aceptar la acusación podía parecer un precedente peligroso, "en la práctica, que el caso termine así es un impulso significativo para la libertad de prensa".Rebecca Vincent, directora de campañas de Reporteros sin Fronteras (RSF), declaró: "Nos gustaría ver a un Gobierno británico que enviara un mensaje muy diferente si volviera a enfrentarse a un caso como este, y actuara en la línea de reforzar la libertad de prensa".Julian Assange aterrizó este 24 de junio en la isla de Saipán, que pertenece al Estado libre asociado insular estadounidense de las Islas Marianas del Norte. Ahí tendría una audiencia final para, después, quedar en libertad y regresar a Australia con su familia.

https://latamnews.lat/20240625/la-redactora-jefa-de-sputnik-nada-cambiara-en-eeuu-tras-el-caso-assange-1155700721.html

https://latamnews.lat/20240625/cinismo-de-biden-assange-en-la-carcel-habria-sido-un-problema-para-eeuu-de-cara-a-las-elecciones-1155697237.html

australia

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

julian assange, joe biden, australia, eeuu, wikileaks, política, reino unido, periodismo