IA y autos eléctricos: la prometedora agenda de la presidenta de Perú en China

IA y autos eléctricos: la prometedora agenda de la presidenta de Perú en China

La visita de la presidenta peruana, Dina Boluarte, a China incluirá una reunión con Xi Jinping y contactos con Huawei y BYD, dos de las principales empresas...

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está en China en el marco de una gira que no solo la llevará a entrevistarse con su par chino, Xi Jinping, sino que le permitirá mantener contactos con los líderes de dos de las principales empresas del gigante asiático, con miras a fortalecer las inversiones en inteligencia artificial y vehículos eléctricos.Si bien el punto central de la visita se dará el 28 de junio en Pekín, cuando Boluarte sea recibida por Xi, la mandataria peruana tiene como puntos destacados en la agenda encuentros con autoridades y empresarios en las ciudades de Shenzen y Shangái.Para Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la invitación extendida a Boluarte por el Gobierno chino "dice mucho de la importancia que China le pone a las relaciones con Perú".En diálogo con Sputnik, el analista destacó que, además del encuentro con el presidente chino y con altos empresarios locales, Boluarte será recibida por el primer ministro del Consejo de Estado chino, Li Qiang, —considerado el número 2 del Gobierno chino— y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, cabeza del poder legislativo.De acuerdo al sitio oficial de la Presidencia peruana, la delegación peruana firmará en Shenzen un acuerdo con Huawei para que 20.000 jóvenes peruanos se capaciten en nuevas tecnologías de la información y especialmente en inteligencia artificial.La misma ciudad será escenario de los contactos con BYD, conocida por ser la mayor empresa fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Al tiempo que el propio comunicado oficial indica que Boluarte invitará a la compañía a "considerar instalar una planta de autos eléctricos en Perú", Aquino aseguró que el país sudamericano tiene un gran potencial para desarrollar esta industria.En ese sentido, recordó que, si bien aún no lo está explotando, Perú tiene importantes reservas de litio —unas 4.000 partes por millón, según el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú— y que además posee "tratados de libre comercio con los principales países del mundo", lo que facilitaría a la empresa china a eludir las restricciones que aplican a vehículos chinos en mercados como EEUU y la Unión Europea.El megapuerto de Chancay, una oportunidad históricaLa visita también incluirá una reunión entre Boluarte y el presidente de Cosco Shipping, naviera china que además es la principal accionista del megapuerto de Chancay, que se inaugurará en noviembre de 2024 y que pretende colocar a Perú como un polo logístico regional que concentre el comercio marítimo entre América Latina y China.Si bien el puerto ya se concretó, Aquino enfatizó la necesidad de complementarlo con otras obras de infraestructura para las que la visita de Boluarte puede ser fundamental. En ese sentido, mencionó la necesidad de carreteras y vías férreas que conecten a Chancay con el resto del continente, especialmente Brasil, uno de los más interesados en valerse de ese puerto. Nuevas inversiones chinas podrían ser claves para concretar el proyecto de un corredor ferroviario bioceánico que cumpla esas necesidades.Aquino resaltó que, además, el propio proyecto de Chancay incluye una zona franca industrial de 800 hectáreas que podría ser propicia para la instalación de empresas chinas que, por ejemplo, pudieran ensamblar automóviles eléctricos u otros productos tecnológicos. "Perú ya ha dicho que no quiere seguir solamente exportando materias primas a China", remarcó el analista, recordando que en la actualidad más del 95% de los productos exportados al gigante asiático corresponden al sector primario.En este camino, Perú tiene como ventaja una relación con China que Aquino destaca como "histórica" y que se remonta a las primeras olas migratorias que llegaron desde territorio chino hacia el Perú a mediados del siglo XIX y que, en la actualidad, explican que Perú tenga la comunidad china más grande de toda América Latina.Aquino repasó además que, sin estar entre las economías más importantes de América Latina, Perú es el que recibe un mayor monto de inversión china, totalizando más de 30.000 millones de dólares, según datos chinos citados por el analista. A su vez, ese monto representa casi un cuarto de toda la inversión extranjera directa que recibe Perú.

