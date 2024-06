https://latamnews.lat/20240625/el-jefe-del-pentagono-telefonea-al-ministro-de-defensa-ruso--1155704152.html

El jefe del Pentágono telefonea al ministro de Defensa ruso

El ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, telefoneó al ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, para hablar sobre la importancia de... 25.06.2024, Sputnik Mundo

Se trata de la primera llamada de este tipo desde el 15 de marzo de 2023, informó este 25 de junio el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder. "El secretario [Austin] inició la llamada", precisó Ryder. En marzo del pasado año, Austin habló con el entonces ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, tras el derribo de un avión no tripulado estadounidense MQ-9 Reaper sobre el mar Negro, que Washington atribuyó a Moscú.La reciente conversación entre Austin y Beloúsov coincide con reportes del Ministerio de Defensa de Rusia sobre un peligroso acercamiento este martes entre un avión de combate SU-34 de las fuerzas especiales rusas y un MQ-9 Reaper estadounidense sobre la provincia siria de Homs.Durante la llamada, el secretario de Defensa del país norteamericano le dijo a Beloúsov que Estados Unidos no tiene intenciones de enviar tropas a Ucrania ni ahora ni en un futuro, y afirmó que no son ciertos los reportes de prensa que sugieren que el presidente Joe Biden ha cambiado su postura en torno al conflicto entre Kiev y Moscú. Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en febrero de 2022, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido a casi 500.000 militares entre muertos y heridos, según el Ministerio de Defensa de Rusia. "Nuestros militares han desmontado el mito sobre la superioridad de las armas occidentales", dijo Serguéi Shoigú a finales del pasado mes de abril, cuando todavía era ministro de Defensa.¿Y los contratistas militares?El Gobierno de Estados Unidos aún no ha tomado ninguna decisión sobre el eventual fin de la prohibición de desplegar contratistas militares estadounidenses en Ucrania, y cualquier discusión de este tipo es prematura, dijo a Sputnik un portavoz del Pentágono.La cadena CNN informó previamente, citando como fuentes a cuatro funcionarios familiarizados con el asunto, que la Administración Biden estaba considerando permitir el despliegue de contratistas militares estadounidenses en Ucrania.Según el reporte, Washington está considerando levantar la mencionada restricción en un esfuerzo por acelerar el mantenimiento y reparación de los sistemas de armas en Ucrania.Las empresas que presenten ofertas por contratos para operar en Ucrania tendrían que desarrollar estrategias sólidas de mitigación de riesgos, agrega el reporte.

