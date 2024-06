https://latamnews.lat/20240625/cierra-una-planta-en-italia-que-producia-fuselaje-para-los-aviones-estadounidenses-boeing-787-1155688308.html

Cierra una planta en Italia que producía fuselaje para los aviones estadounidenses Boeing 787

ROMA (Sputnik) – El grupo industrial italiano Leonardo anunció el cierre de la planta que fabricaba piezas de fuselaje para los aviones estadounidenses Boeing...

Leonardo aseguró que la planta de la ciudad de Grottaglie, en el sureste de Italia, que inicialmente fue construida para el proyecto Boeing 787 Dreamliner, se usará para el ensamblaje del convertiplano AW609. Últimamente se ha informado en reiteradas ocasiones de problemas técnicos con los aviones de la compañía estadounidense Boeing. El periódico The New York Times comunicó que la firma Boeing no superó 33 de las 89 inspecciones que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos realizó dentro de la investigación de los casos de desprendimiento de partes del fuselaje de los aviones Boeing 737 Max en pleno vuelo. Según la edición, la compañía Boeing y su proveedor Spirit AeroSystems infringieron muchas pautas del control de calidad durante el ensamblaje de los aviones. A mediados de este mes se informó que Boeing investigaba un nuevo fallo detectado en sus aviones Boeing 787 Dreamliner relacionado con el fuselaje.

