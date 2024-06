https://latamnews.lat/20240624/washington-declara-a-kenia-como-aliado-principal-fuera-de-la-otan-1155682605.html

Washington declara a Kenia como aliado principal fuera de la OTAN

"En virtud de la autoridad que me confieren como presidente la Constitución y las leyes de Estados Unidos, incluida la sección 517 de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, en su versión modificada (...), por la presente designo a Kenia como Aliado Principal de Estados Unidos no perteneciente a la OTAN", reza el documento. En mayo, Biden anunció su intención de designar a Kenia bajo este estatus, durante la visita del presidente keniano William Ruto a Washington.La Administración Biden dijo anteriormente que tomó esta decisión por la labor del país africano para supuestamente solucionar la crisis de Haití y para combatir el terrorismo.El pasado 23 de mayo, al anunciar su plan de convertir a Kenia en el primer gran aliado no perteneciente a la OTAN en el África subsahariana, Biden afirmó que existe un "cumplimiento de años de colaboración" de parte de Kenia contra el grupo Estado Islámico* (proscrito en Rusia por terrorismo) y los yihadistas de Al Shabaab en Somalia. "Hago esta designación en reconocimiento de los muchos años de contribuciones de Kenia al área de responsabilidad del Mando de África de Estados Unidos y a nivel mundial, y en reconocimiento de nuestro propio interés nacional en profundizar la cooperación bilateral en defensa y seguridad con el Gobierno de Kenia. Kenia es uno de los principales socios antiterroristas y de seguridad del Gobierno de Estados Unidos en el África subsahariana", sostuvo el mandatario norteamericano.El estatus especial conlleva privilegios económicos y militares para Kenia, como la posible entrega de material de defensa y la organización de entrenamientos conjuntos.De este modo, Kenia se unirá a otros países que tienen el estatus de "aliado principal fuera de la OTAN", como Israel, Egipto, Jordania, Baréin, Kuwait, Marruecos, Túnez, Afganistán, Pakistán y, más recientemente, Argentina, Brasil y Catar.

