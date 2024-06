https://latamnews.lat/20240624/macron-afirma-que-no-enviara-tropas-francesas-a-ucrania-1155683125.html

Macron afirma que no enviará tropas francesas a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este 24 de junio que no planea enviar soldados franceses a luchar en Ucrania en un futuro próximo, luego de que en... 24.06.2024, Sputnik Mundo

El presidente francés añadió que "comprende bien" los miedos y las preocupaciones de los franceses en ese sentido. A finales de febrero de este año, el jefe del Estado francés declaró en rueda de prensa tras la conferencia de París sobre Ucrania que los líderes de los países occidentales abordaron la posibilidad de enviar tropas terrestres a Kiev. No obstante, no fue posible lograr un consenso. Las pretensiones de Macron le valieron las críticas de destacados opositores, como Marine Le Pen, quien sentenció que el mandatario "está jugando al señor de la guerra, pero es de la vida de nuestros hijos de lo que habla tan despreocupadamente". En tanto, países como Estados Unidos descartaron sumarse a la iniciativa. Así, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo el 27 de febrero que Washington no planea enviar tropas a luchar a Kiev.Asimismo, primer ministro eslovaco, Robert Fico, aseveró que el envío de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea a Ucrania solo llevará a una escalada del conflicto. "Eslovaquia, sobre la base de sus relaciones bilaterales, no ofrecerá a Ucrania la oportunidad de cooperar en la forma de envío de nuestros soldados a Ucrania. Ningún militar eslovaco irá a Ucrania", afirmó Fico.Con todo, a principios de junio, Macron informó que París estaba planeando finalizar la formación de una coalición de países que estuvieran abiertos a enviar instructores militares a Ucrania.

