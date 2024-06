https://latamnews.lat/20240624/amlo-no-desea-que-el-tema-migratorio-este-en-la-agenda-electoral-de-biden-ni-trump-1155676610.html

AMLO no desea que el tema migratorio esté en la agenda electoral de Biden ni Trump

AMLO no desea que el tema migratorio esté en la agenda electoral de Biden ni Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a su par estadounidense, Joe Biden, y al exmandatario Donald Trump, no abordar el tema migratorio...

López Obrador aseveró que, en los últimos meses, ha disminuido el flujo migratorio que recorre Latinoamérica y que busca ingresar a suelo estadounidense a través de la frontera con México."En diciembre [de 2023], teníamos 12.000 migrantes diarios en la frontera norte [de México] (...). Hablamos, ayudamos, siempre vamos [a auxiliar] (...). Que no vayan a sacar lo de [este grupo en el debate]. Lo que se ha logrado, es porque el presidente Biden abrió una puerta legal para hacer trámites y llegar legalmente [al territorio estadounidense]", precisó.También comentó, con base en los datos de autoridades estadounidenses al cierre del 20 de junio de 2024, que actualmente se presentan 1.399 entradas legales a ese país y 2.581 son irregulares."Esto tiene que ver con la buena relación de México con los países de América Latina y del Caribe (...). Hemos invertido alrededor de 200 millones de dólares de apoyo a las comunidades más pobres de [la región] (...) y vamos a seguir así", dijo.Los comentarios de López Obrador se dan a solo tres días del primer debate electoral entre Biden y Trump, quienes buscar regresar a la Casa Blanca. Este debate tendrá una duración de 90 minutos, en los que los políticos no podrán interactuar con su equipo, además de que estarán solos en el set.Hasta el momento, el tema migratorio sí forma parte de los aspectos a discutir, sumado a cuestiones de seguridad, economía, política exterior y el aborto.Y no es extraño que la migración irregular esté sobre la mesa de la política estadounidense; ha sido uno de los aspectos que más han debatido con el Gobierno mexicano. Sin embargo, los últimos tiempos, la Administración de Biden ha impulsado reformas para simplificar trámites como la obtención de residencia o permisos de trabajo para los migrantes indocumentados.

