Zelenski teme que un acuerdo con Rusia ponga en riesgo su supervivencia política

Zelenski teme que un acuerdo con Rusia ponga en riesgo su supervivencia política

Sputnik Mundo

El líder ucraniano, cuyo mandato expiró recientemente, podría ser derrocado por la extrema derecha que llegó al poder en 2014, según una revista... 21.06.2024, Sputnik Mundo

Ucrania debería aceptar las condiciones de Rusia para hacer las paces, pero eso no sucederá, escribe la revista estadounidense The American Conservative.La revista subraya que los representantes de la extrema derecha que desencadenaron el conflicto en 2014 pueden buscar la expulsión definitiva de Zelenski porque su mandato constitucional ya expiró.El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó recientemente nuevas propuestas de paz para resolver el conflicto en Ucrania, que incluyen el reconocimiento del estatus de Crimea, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y las regiones de Jerson y Zaporozhie como regiones rusas, la consolidación del estatus de Ucrania como país no alineado y desnuclearizado, su desmilitarización y desnazificación, y la cancelación de las sanciones impuestas a Rusia.Kiev, por su parte, rechazó la iniciativa.Putin también ha subrayado que el mandato presidencial de Zelenski expiró y que ya no se puede restablecer su legitimidad. Dmitry Peskov, portavoz del presidente de Rusia, aclaró que el líder ruso no rechaza la posibilidad de negociar con Ucrania porque haya otras autoridades legítimas en el país.

