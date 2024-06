https://latamnews.lat/20240621/se-equivoca-en-todo-trump-arremete-contra-biden-por-su-discurso-sobre-kiev-en-la-otan-1155613079.html

"Se equivoca en todo": Trump arremete contra Biden por su discurso sobre Kiev en la OTAN

"Se equivoca en todo": Trump arremete contra Biden por su discurso sobre Kiev en la OTAN

Sputnik Mundo

Las declaraciones del mandatario de EEUU, Joe Biden, sobre la adhesión de Ucrania en la OTAN podrían provocar una tercera guerra mundial, señaló el... 21.06.2024, Sputnik Mundo

"Biden se equivoca en todo. Y uno de sus errores fue pronunciar: 'Ucrania estará en la OTAN'", destacó Donald Trump en una entrevista para el podcast All-In.En sus palabras, las preocupaciones de Rusia en el contexto del posible despliegue de fuerzas de la Alianza cerca de sus fronteras son comprensibles."Si [ustedes] fueran Rusia, no estarían contentos y [eso] nunca se negociaría", subrayó.Trump precisó que, si se convierte en presidente, no enviará fuerzas militares estadounidenses a Ucrania. Las elecciones presidenciales estadounidenses se celebrarán el 5 de noviembre de 2024. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado repetidamente que la ampliación de la OTAN para incluir a Ucrania supondría una amenaza directa para la seguridad nacional de Rusia. Además, Moscú considera que el estatus de no alineado de Ucrania es extremadamente importante para poner fin a un conflicto que dura ya años.Los planes de Kiev de unirse al bloque siempre han generado preocupación en el Kremlin. Sin embargo, no todos los países miembros de la OTAN ven con buenos ojos esta adhesión. De hecho, los gobiernos de países europeos integrantes de la Alianza militar están divididos sobre una eventual integración ucraniana, una decisión que tendría que ser aprobada de manera unánime por los 31 miembros del grupo.

