https://latamnews.lat/20240621/oposicion-de-mexico-impugna-las-elecciones-para-salvar-la-cara-pero-con-ello-dana-la-democracia-1155605544.html

Oposición de México impugna las elecciones para "salvar la cara", pero con ello "daña la democracia"

Oposición de México impugna las elecciones para "salvar la cara", pero con ello "daña la democracia"

Sputnik Mundo

No solo la candidata presidencial Xóchitl Gálvez presentó un recurso de impugnación: se calcula que, combinando las que se han presentado en todos los niveles... 21.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-21T23:00+0000

2024-06-21T23:00+0000

2024-06-21T23:32+0000

américa latina

xóchitl gálvez

elecciones presidenciales en méxico (2024)

claudia sheinbaum

andrés manuel lópez obrador

partido de la revolución democrática (prd)

partido acción nacional (pan)

morena

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/15/1155628060_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_3c96feda33660468ddb6c10a46f9fc7a.jpg

¿Intento de revocar la voluntad democrática? O bien, mecanismo para brindar certidumbre a políticos y ciudadanos sobre la transparencia del proceso. En los últimos días, a la par de los análisis sobre las razones del categórico triunfo de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum en los comicios presidenciales, los rumores sobre quiénes serían sus colaboradores en el gabinete y los pros y los contras de la anunciada reforma judicial, se han multiplicado las historias en los medios sobre los distintos candidatos que anuncian que fueron víctimas de irregularidades en las elecciones del pasado domingo 2 de junio.Desde la influencer y primera dama regiomontana, Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano que perdió la contienda por la alcaldía de Monterrey, pasando por el Partido de la Revolución Democrática en su búsqueda de papeletas pérdidas o mal contadas para poder alcanzar el 3% de los votos y así no perder el registro, hasta los recursos elaborados por el PAN y la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, cientos de impugnaciones han sido presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por la vía del INE.Esto cuestiona no solo los resultados de la noche del domingo, sino la falta de fiscalización de votos en miles de casillas, así como la presunta injerencia previa de figuras de alto peso político como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.Incluso Morena, cuyo presidente, Mario Delgado, dijo en la noche del triunfo de Sheinbaum que el partido se había llevado "el carro completo", no es ajeno al fenómeno, y presentó impugnaciones denunciando supuestas irregularidades cometidas en las elecciones a gobernador en Jalisco y Guanajuato, donde el partido guinda cayó derrotado por una exigua diferencia. El propio AMLO pidió este 20 de junio durante su conferencia matutina un recuento "voto por voto" luego de que el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, se impuso sobre Claudia Delgadillo, abanderada de Morena, PT y PVEM."Una manera de lavarse la cara"Si bien es un método establecido por la justicia electoral mexicana para dar certezas sobre el proceso y así legitimar a los gobernantes entrantes, no han sido pocas las voces que han advertido en estas semanas que la presentación de denuncias a la ligera, sin respaldo de evidencias, frivoliza el mecanismo, y que la multiplicación de expedientes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la institución encargada de procesar y analizar las impugnaciones, dificulta que se pueden investigar seriamente aquellas que puedan realmente tener mérito.Así se lo dijo a Sputnik el académico Harim Gutiérrez, profesor de historia política de México en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtiendo sobre el carácter "cosmético y de relaciones públicas" de la mayoría de estos recursos."Entonces es una manera de lavarse las manos, y de ganar algo de tiempo, porque ahora, por ejemplo, Cortés puede excusarse de que no adelanta los tiempos para renovar la dirección del partido argumentando que está siguiendo el tema de la impugnación, y que no puede irse todavía porque está en el medio de esto", añade.Gutiérrez opina que sería necio decir que no pudieron haber ocurrido irregularidades en la jornada electoral, sin embargo, afirma que la victoria de Sheinbaum fue de tal magnitud, habiendo obtenido 20 millones de votos más que Gálvez, su adversaria más cercana, que "es absurdo pensar que impugnando algunas casillas, o anulando ciertos votos, o incluso señalando el posible efecto propagandístico de una 'mañanera' del presidente, el resultado podría haber sido otro".El especialista señala además "el deficiente trabajo en los territorios" llevado adelante por los partidos de oposición previo y durante la jornada electoral, y afirma que no solo se trató de mala praxis sino una decisión equivocada, pero consciente, sobre a qué destinar recursos."Hay que tener en cuenta que el único partido que logró cubrir más del 95% de las casillas con representantes fue Morena. El PAN y el PRI no pudieron tener representantes en todas las casillas, ni siquiera en la Ciudad de México (...) Y eso también es importante en la política, no se trata solo de conseguir el voto, sino también de cuidarlo. Forma todo parte de la misma operación", afirma.Sistema electoral sanoDe todas formas, Gutiérrez opina que las condiciones electorales en México son muy buenas, y están a años luz de lo que sucedía en la época de la hegemonía del PRI, principalmente gracias a la creación en la 1996 del Instituto Federal Electoral (IFE), antecesor del actual INE.El vaivén de XóchitlUna de las mayores sorpresas tras conocerse los resultados de las elecciones fue el cambio de discurso de candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la senadora Xóchitl Gálvez. Tras reconocer rápidamente el triunfo de Sheinbaum —demasiado rápido, según el propio Marko Cortés, según reveló ella misma que le reclamó enojado el líder blanquiazul—, en los días siguientes comenzó a matizar su felicitación reiterando su acusación de que se había tratado de una "elección de Estado", en la que no se habían respetado los postulados democráticos, por lo que debía ser impugnada.Finalmente, al filo que vencer el plazo el pasado jueves 13 de junio, Gálvez presentó un recurso que, dijo, no buscaba anular los resultados de la elección, sino obtener una sanción para el presidente Andrés Manuel López Obrador."He presentado formalmente la impugnación al proceso electoral para que se investigue y se sancione a quienes violaron la ley", afirmó Gálvez al compartir a través de la red social X el documento que presentó ante el INE."Si además le sumas que Gálvez contó, tras su derrota, los altercados que mantuvo con Marko Cortés y hasta admitió que no tenía ningún decir en su campaña, ni en el armado de lista ni en nada, la deja en un lugar de fragilidad, lo que también debilita las propias impugnaciones, más allá de que no hay ninguna chance de que el resultado vaya a ser cambiado", concluyó Gutiérrez.

https://latamnews.lat/20240613/xochitl-galvez-revela-que-lider-del-pan-le-levanto-la-voz-por-felicitar-a-sheinbaum-1155423662.html

https://latamnews.lat/20240620/sheinbaum-presenta-a-los-primeros-integrantes-de-su-gabinete-presidencial-1155596648.html

https://latamnews.lat/20240614/xochitl-galvez-impugna-la-eleccion-presidencial-en-mexico-ante-el-instituto-electoral-1155449850.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

xóchitl gálvez, elecciones presidenciales en méxico (2024), claudia sheinbaum, andrés manuel lópez obrador, partido de la revolución democrática (prd), partido acción nacional (pan), morena