La visita de Putin a Vietnam marca "nuevo nivel de asociación estratégica integral" ruso-vietnamita

La quinta visita del presidente ruso Vladímir Putin a Vietnam dejó muchos resultados prácticos, como demuestran varias declaraciones tanto de la parte rusa... 21.06.2024, Sputnik Mundo

En opinión del antiguo director del Centro de Información y Educación del Ministerio de Seguridad Pública, eso está en consonancia con principios de la política exterior vietnamita, según los cuales Hanói no participa en ninguna alianza militar, no se alía con un país para luchar contra otro, no permitirá que otros Estados establezcan bases militares en su suelo o lo utilicen para perjudicar a terceras naciones, y no utiliza ni amenaza con usar la fuerza en las relaciones internacionales.En este contexto, las dos partes acordaron crear una arquitectura de seguridad igualitaria y reforzar su asociación estratégica integral, al tiempo que convinieran "no establecer alianzas o acuerdos con terceros países para llevar a cabo acciones perjudiciales para la independencia, soberanía e integridad territorial de la otra parte, así como para sus intereses autóctonos".Moscú "respeta y aprecia" la posición de Hanói en la región Asia-Pacífico, y la parte vietnamita, a su vez, confirma que la asociación estratégica integral con Rusia es una de las prioridades de la política exterior de Vietnam, lo que "augura nuevas y concretas áreas de cooperación", continuó el experto Nguyen Hong Long.Con respecto a nuevas esferas de la colaboración bilateral, los más significativos son los acuerdos en el sector energético, sobre todo si se tiene en cuenta las dificultades de Vietnam en este ámbito, consideró el economista Le Hoa. A su parecer, la suscripción por parte de la compañía gasística rusa Novatek de un memorando con el Gobierno vietnamita sobre un proyecto de gas natural licuado en Vietnam o la obtención por la estatal petrolera rusa Zarubezhneft de una licencia para explotar el bloque 11.2 en su plataforma continental, "demuestra que Rusia sigue teniendo una presencia activa en el mar de China Meridional".Otro acuerdo que merece especial atención es el uno firmado entre la corporación tecnológica rusa Rostec y el Ministerio vietnamita de Ciencia y Tecnología sobre el Centro de Ciencia y Tecnología Nuclear en Vietnam, así como la disposición de Moscú a formar a estudiantes de ese país asiático en las universidades pertinentes de Rusia. Para Nguyen Hong Long, se trata de "los primeros y prometedores pasos" en la creación de la industria nuclear de Vietnam, así como para "asegurar la realización del objetivo vietnamita de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050".El viaje de Putin a Vietnam y hechos posteriores demuestran que "las relaciones ruso-vietnamitas de asociación estratégica integral suben a un nuevo nivel y serán de largo plazo", resumió el analista político Hoang Minh Duc.

