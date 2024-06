Funcionarios de EEUU e Israel se reúnen ante temores de posible vulneración de la Cúpula de Hierro

https://latamnews.lat/20240621/funcionarios-de-eeuu-e-israel-se-reunen-en-medio-de-las-presiones-de-netanyahu-a-biden-1155630221.html

En el encuentro estuvieron el asesor de seguridad nacional israelí, Tzachi Hanegbi, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Por parte de EEUU acudieron el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, y el secretario de Estado, Antony Blinken.De acuerdo con el medio CNN, el gobierno de Biden está preocupado por la posible apertura de un frente norte en Israel, el cual ocasionaría que el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro resulte abrumado por el arsenal de cohetes del grupo Hezbolá.Hezbolá pone en jaque la Cúpula de HierroDe acuerdo con tres funcionarios citados por CNN, existen preocupaciones de que la Cúpula de Hierro, un sistema móvil de defensa aérea israelí, se vea rebasada por el vasto arsenal de misiles y aviones no tripulados de Hezbolá."Evaluamos que al menos algunas" baterías de la Cúpula "se verán abrumadas", dijo un alto funcionario al medio estadounidense. Este escenario podría cumplirse si el grupo utiliza un ataque a gran escala utilizando armas guiadas de precisión."Otro funcionario estadounidense reconoció a CNN que en caso de una guerra en toda regla, el apoyo que más necesitará Israel son sistemas de defensa aérea adicionales y reabastecimientos de la Cúpula de Hierro, que Estados Unidos proporcionaría", señaló la cadena informativa.El medio informó, citando a las Fuerzas Armadas de Israel, que se estima que Hezbolá cuenta con un aproximado de 150.000 cohetes y misiles, incluyendo miles de municiones de precisión.El encuentro entre funcionarios israelíes y estadounidenses se dio el jueves 21 de junio en la capital estadounidense de Washington, en medio de la escalada de cuestionamientos esta semana del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al gobierno de Biden que, sin embargó, prefirió continuar declarando su apoyo a la administración israelí y su operación militar en Gaza, cuestionada por la mayoría de la comunidad internacional y organizaciones de DDHH, así como un creciente número de políticos progresistas en EEUU."El secretario de Estado Antony J. Blinken se reunió hoy [jueves 21 de junio] con el asesor de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. El secretario reiteró el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Habló de los esfuerzos en curso para lograr un alto al fuego en Gaza y asegurar la liberación de todos los rehenes", indicó la nota de prensa compartida por el Departamento de Estado.Netanyahu presiona a BidenDe acuerdo con la prensa israelí, los dos altos funcionarios habían buscado convencer a Netanyahu de no realizar críticas contra Biden en la semana del encuentro con Blinken, la segunda reunión de Hanegbi y Dermer (que nació en EEUU) con el máximo diplomático del país norteamericano en Washington en menos de cinco meses. Sin embargo, en un video compartido en sus redes sociales el pasado 18 de junio, el primer ministro israelí se quejó de un presunto retraso de envío de armas de Washington a las fuerzas militares israelíes."Cuando el secretario Blinken estuvo recientemente aquí en Israel, tuvimos una conversación sincera. Le dije que aprecio profundamente el apoyo que Estados Unidos ha brindado a Israel desde el comienzo de la guerra", dijo Netanyahu en un video en inglés titulado "Dennos las herramientas y terminamos la tarea".La Casa Blanca respondió ese mismo día, alegando que sólo había retenido un envío de bombas, mientras que todos los demás seguían su curso normal. Blinken realizó un comentario similar, afirmando que, salvo una trasferencia, "todo se está moviendo como lo haría normalmente… con la perspectiva de asegurarse de que Israel tenga lo que necesita para defenderse contra una multiplicidad de desafíos".Sin embargo, eso no fue suficiente para disuadir al primer ministro Netanyahu de continuar con sus quejas. En una entrevista publicada este jueves 20 de junio, el día en que llegaban sus funcionarios a Washington, dijo al sitio estadounidense Punchbowl News que recurrió a criticar al gobierno de Biden porque las negociaciones realizadas en privado durante meses no habían obtenido resultados."Intentamos, en muchas, muchas conversaciones tranquilas entre nuestros funcionarios y funcionarios estadounidenses, y entre el presidente [Biden] y yo, tratar de solucionar esta disminución del suministro. Sentí que ventilarlo era absolutamente necesario después de meses de conversaciones tranquilas que no resolvieron el problema", afirmó.

