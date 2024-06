https://latamnews.lat/20240621/firman-en-venezuela-acuerdo-historico-para-el-reconocimiento-de-los-resultados-electorales-1155609584.html

Firman en Venezuela un acuerdo para el reconocimiento de los resultados electorales

Firman en Venezuela un acuerdo para el reconocimiento de los resultados electorales

El acuerdo de reconocimiento de resultados para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 se firmó en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE)... 21.06.2024

Este pacto busca garantizar la legitimidad y el respeto a la voluntad del electorado en un contexto de tensiones y desafíos para la democracia en el país. La abogada y analista internacional Layla Tajeldine ofreció a Sputnik su perspectiva sobre la importancia y los alcances de este tratado.Detalles del acuerdoLa firma de este documento surge en medio de una extensa campaña mediática para desacreditar al CNE, una institución que, según Tajeldine, lleva décadas siendo "atacada, vilipendiada a nivel internacional".A través de su cuenta de X, el presidente Nicolás Maduro celebró este pacto como "un paso hacia la estabilidad democrática", mientras que figuras de la oposición, como Edmundo González, han mostrado reservas.Tajeldine explicó que el acuerdo tiene importantes implicaciones: "Es un compromiso que asumen los candidatos firmantes con la democracia del país, con las instituciones, con el sistema electoral y con el respeto a la decisión soberana del pueblo".Este documento surge de la necesidad de poner freno al desprestigio del sistema electoral, el cual Tajeldine considera injustificado dado que el sistema es "impenetrable" y refleja fielmente la voluntad del electorado.Según el documento publicado por el Consejo Nacional Electoral, estos son los elementos clave:Edmundo González, el único que no acudió a firmar el documento, manifestó su rechazo a la iniciativa impulsada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, argumentando que solo reconocería el “Acuerdo de Barbados” como único instrumento válido para dirimir diferencias. Tajeldine respondió a estas declaraciones señalando la contradicción en la postura de González.Implicaciones del no reconocimientoEl no reconocimiento de lo pactado podría tener serias consecuencias para la estabilidad del país. Tajeldine alertó que la derecha podría usar esta estrategia para "cantar fraude" y desestimar los resultados, sirviendo así a intereses extranjeros que buscan desestabilizar a Venezuela. "Si hay algo que es sumamente importante y de lo que está comprometida todas las instituciones del pueblo venezolano es ir en un camino de paz, de estabilidad," subrayó Tajeldine.Finalmente, Layla Tajeldine hizo un llamado a todos los sectores políticos a apoyar al CNE y respetar los resultados de las elecciones."En Venezuela existe una constitución, existen leyes, existen instituciones y una institución robusta como la del Consejo Nacional Electoral que tiene un sistema de votación totalmente seguro y que existen todas las garantías para verdaderamente reflejar la voz del pueblo venezolano en el resultado de esas elecciones", destacó.Según Tajeldine, no firmar este acuerdo es un ataque directo a la voluntad del pueblo venezolano y a su derecho constitucional.

