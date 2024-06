https://latamnews.lat/20240621/economias-de-eeuu-y-europa-se-ahogan-mientras-rusia-china-y-los-brics-avanzan-1155637527.html

Economías de EEUU y Europa se ahogan, mientras Rusia, China y los BRICS avanzan

Economías de EEUU y Europa se ahogan, mientras Rusia, China y los BRICS avanzan

La Oficina de Presupuesto del Congreso de EEUU ha lanzado un fuerte anuncio: la deuda pública del país norteamericano trepará hasta el 122% del producto... 21.06.2024

Economías de EEUU y Europa se ahogan, mientras Rusia, China y los BRICS avanzan Sputnik Mundo Economías de EEUU y Europa se ahogan, mientras Rusia, China y los BRICS avanzan

EEUU y Europa de la mano a la ruinaEn una reciente actualización de sus perspectivas presupuestales y económicas del país del Tío Sam, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que la deuda pública de EEUU aumentará del 99% del PIB este año, al 122% en 2034, superando su récord anterior de 106% del PIB.La entidad augura también, por un lado, que el déficit fiscal para 2024 sea de 1,9 billones de dólares, y por otro, que el crecimiento de la economía de EEUU se desacelere hasta el 2% para el presente año."En EEUU este momento coyuntural es sumamente preocupante. No sólo porque están enfrentando un rechazo del dólar en una buena medida, […] que ya se ve irreversible, y seguramente ya muchos países temerán comprarle bonos del Tesoro porque sienten que su economía en algún momento dado, puede reventar", expresa el exdiplomático y profesor de la UNAM Héctor Lerín.En tanto, del otro lado del charco cada vez más alemanes tienen dificultades para llegar a fin de mes por las turbulencias que afectan a la una vez fue locomotora y la mayor economía de Europa, según 'Bloomberg'. Dicha agencia sostiene que la génesis del problema está en el Covid–19, y también y las consecuencias de las sanciones occidentales contra los recursos energéticos rusos.Para Lerín, "Alemania ha cometido los graves errores de seguir hasta las pautas que los EEUU les ha marcado. Porque los EEUU ven el asunto como una cuestión de poder, también militar, pero ‘se han llevado entre los pies’ a los europeos que no han sabido gestionar adecuadamente, no han sabido ser suficientemente patriotas para defender sus propios intereses. Ya los vemos perdiendo".En contraste, el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitri Medvédev, declaró que varias decenas de países aspiran a unirse a los BRICS, al destacar el creciente papel del bloque en el mundo.Mientras, la economía de China continuó expandiéndose en mayo, con la producción de las empresas industriales por encima del tamaño designado, aumentando un 5,6% interanual, mientras que las ventas minoristas aumentaron un 3,7%, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del gigante asiático.

