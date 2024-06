https://latamnews.lat/20240620/putin-mostro-que-esta-abierto-a-las-negociaciones-desde-el-comienzo-del-conflicto-en-ucrania-1155604721.html

Putin mostró que está abierto a las negociaciones "desde el comienzo del conflicto" en Ucrania

Putin mostró que está abierto a las negociaciones "desde el comienzo del conflicto" en Ucrania

20.06.2024

En su discurso, Putin mencionó los acuerdos de Minsk y Estambul como ejemplo para continuar el diálogo con la parte ucraniana. De acuerdo con la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo (USP), Giovanna Branco, el presidente "busca mostrar que Rusia estuvo abierta a las negociaciones desde los primeros momentos del conflicto" y trata de hacer visibles los términos "en un momento en que el país tiene ventaja en el campo de batalla".El presidente ruso también afirmó que el nihilismo de Occidente en relación con las propuestas de paz de Moscú no durará para siempre, resaltando que el propio Occidente derrocará a Volodímir Zelenski en los primeros seis meses del próximo año, atribuyéndole todas las decisiones impopulares en la crisis de Ucrania. Según Branco, dichas afirmaciones exponen la fragilidad de Zelenski, cuyo mandato presidencial expiró y no se realizaron nuevas elecciones, "lo que hace difícil sustentar los discursos de una democracia contra una autocracia". La analista apuntó, además, que Occidente no parece tener interés en mantener el conflicto actual a largo plazo, lo que puede significar una caída en su apoyo, basada en el comportamiento de Zelenski. Putin aprovechó la rueda de prensa para abordar también los posibles cambios en la doctrina nuclear rusa, además de señalar que las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia están siempre listas para el combate. Las declaraciones para Branco son una respuesta a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que decidió colocar armas nucleares listas para ser utilizadas.

