La mayoría del mundo está con Rusia: revolcón a Kiev y Occidente en la ‘cumbre de paz de Ucrania’

Un fracaso. Ese fue el resultado de la tan mentada, por parte de Occidente, 'cumbre de la paz de Ucrania' realizada en Suiza. De los 92 países que se...

Crónica de un fracaso anunciadoEntre quienes rechazaron firmar la declaración final hay países clave del llamado Sur Global, como los casos de la India, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Tailandia, México y los Emiratos Árabes Unidos, así como Armenia y Eslovaquia.Las rebajas de verano se adelantaron este año: del plan inicial supuestamente irreductible de 10 puntos de Volodímir Zelenski tan aclamados, sólo aparecieron tres en el documento, quedando descartados los geopolíticamente más vitales, como por ejemplo, volver a las fronteras de 1991, o que las tropas rusas abandonen territorio que pasaron a integrar la Federación de Rusia como nuevas regiones en el año 2022.Primero: "Las centrales e instalaciones nucleares ucranianas, incluida la central nuclear de Zaporozhie, deben funcionar de forma segura y protegida bajo el pleno control soberano de Ucrania y en consonancia con los principios del OIEA y bajo su supervisión. Cualquier amenaza o uso de armas nucleares en el contexto de la guerra en curso contra Ucrania es inadmisible".Segundo: "La navegación comercial plena y segura, así como acceso a los puertos marítimos de los mares Negro y de Azov para garantizar la seguridad alimentaria mundial. La seguridad alimentaria no debe convertirse en un arma de ningún tipo. Los productos agrícolas ucranianos deben suministrarse de forma segura y libre a los terceros países interesados".Tercero: "Todos los niños ucranianos deportados y desplazados ilegalmente, y todos los demás civiles ucranianos detenidos ilegalmente, deben ser devueltos a Ucrania.Durante este tinglado montado por Occidente en Suiza, el primer ministro en funciones de Países Bajos, quiso acaparar titulares: "Este encuentro manda un mensaje muy fuerte a [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin y me gustaría decirle esto a él: ‘Muchos en esta mesa han dicho que Rusia debería haber estado aquí y yo estoy completamente de acuerdo. Hoy, tú deberías haber estado aquí", dijo el señor que sabe muy bien que sabe perfectamente que Zelenski prohibió por ley negociar con Moscú, y más concretamente con el presidente Putin. Lo de mensaje fuerte, tal vez se deba a que lo dijo a los gritos, si no, no se entiende.Al referirse a esta cumbre y las expresiones vertidas por los participantes occidentales, el analista internacional Pablo Jofré Leal advierte que “indudablemente asistimos a una comedia". "Esto es un circo, esto es una puesta en escena de la OTAN. Con toda la certeza de decir que un país que ha aparentado ser neutral a lo largo de las décadas, pero que lisa y llanamente lo que ha hecho en su aparente neutralidad es beneficiarse del secreto bancario, los depósitos oscuros, como es Suiza. No puede ser neutral un país que participa activamente del apoyo a una de las partes", concluye el analista.

