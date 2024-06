https://latamnews.lat/20240620/el-presidente-de-vietnam-califica-de-fructiferas-las-negociaciones-con-putin-1155581291.html

El presidente de Vietnam califica de fructíferas las negociaciones con Putin

HANÓI (Sputnik) — El presidente de Vietnam, To Lam, calificó de exitosas las negociaciones que mantuvo con su par ruso, Vladímir Putin.

El presidente vietnamita informó que las negociaciones se centraron en los temas internacionales y regionales de interés mutuo para el desarrollo de los dos países, la paz, la cooperación y el desarrollo en la región.También se comprometieron a reforzar la cooperación de conformidad con los principios de igualdad, respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de la otra parte. El presidente vietnamita subrayó que su país siempre ha considerado a Rusia como una de las prioridades en su política exterior."Deseamos desarrollar, junto con Rusia, las relaciones de amistad tradicionales", afirmó.Agregó que Hanói y Moscú se comprometieron durante la cumbre a "no pactar alianzas o acuerdos con terceros países en detrimento de la independencia, soberanía e integridad territorial" recíprocas.A su vez, Putin abogó por el uso de las divisas nacionales en las transacciones con Vietnam.El mandatario ruso destacó además el avance de las relaciones entre los dos países basadas en el respeto recíproco.Cooperación en energíaAdemás, Rusia y Vietnam pueden cooperar exitosamente en energías renovables y corredores de transporte marítimos, afirmó el presidente ruso.Otro campo promisorio, a juicio del mandatario ruso, es "la interacción en un ambicioso proyecto de infraestructura, el corredor de transporte marítimo Vladivostok-Ciudad Ho Chi Minh".Más de un tercio de la energía hidroeléctrica de Vietnam, según Putin, proviene de plantas diseñadas y construidas con la ayuda de técnicos rusos."La compañía rusa RusHydro planea participar en la modernización de las presas hidroeléctricas en ríos vietnamitas, para mejorar su rendimiento", dijo el líder ruso.También el presidente vietnamita señaló que Hanói y Moscú quedaron en "explorar las oportunidades de una cooperación más amplia en el ámbito de fuentes renovables y energía limpia, para contribuir a la transición verde y al desarrollo sostenible".Para To Lam, "la cooperación económica es uno de los pilares de la asociación" entre Rusia y Vietnam.Otro campo promisorio, a juicio del mandatario ruso, es "la interacción en un ambicioso proyecto de infraestructura, el corredor de transporte marítimo Vladivostok-Ciudad Ho Chi Minh".Putin recordó que ese trayecto marítimo, "con circulación semanal de portacontenedores", se estrenó en el año 2022.El presidente Vladímir Putin llegó a Hanói el 19 de junio, acompañado de una nutrida delegación que incluye al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; el vice primer ministro Dmitri Chernishenko; el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov; el asesor presidencial para asuntos internacionales, Yuri Ushakov; el embajador ruso en Hanói, Guennadi Bezdetko; los titulares de Justicia (Konstantín Chuichenko), Industria y Comercio (Antón Alijánov), Transporte (Román Starovoit), Energía (Serguéi Tsiviliov), así como otros altos cargos del gobierno ruso y ejecutivos de grandes empresas como Rosoboronexport, Rosatom, Zarubezhneft y Novatek.Durante su quinta visita a Vietnam, el líder ruso se reunirá también con el primer ministro, Pham Minh Chinh; el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong; y el jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral vietnamita), Tran Thanh Man.El presidente ruso llegó a Vietnam tras realizar una visita de dos días a Corea del Norte donde se reunió con su par norcoreano, Kim Jong-un.

