Consejo electoral de Venezuela rechaza diálogo con la UE hasta que no se levanten las sanciones

CARACAS (Sputnik) — El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, afirmó este 20 de junio que ese organismo no conversará con... 20.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-20T19:50+0000

2024-06-20T19:50+0000

2024-06-20T20:22+0000

américa latina

nicolás maduro

venezuela

unión europea (ue)

consejo nacional electoral de venezuela (cne)

elecciones presidenciales en venezuela

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/14/1155600726_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5c671b8e77ed3bd8a9268ec11e7aaa5.jpg

El funcionario señaló que no han recibido la solicitud del bloque europeo luego de que el CNE revocó la invitación para que una misión de observación participe en los comicios presidenciales. "No hemos recibido absolutamente nada, pero aspiramos a tener una comunicación de ellos levantando las sanciones", comentó. Amoroso brindó declaraciones luego de que el CNE y los candidatos presidenciales firmaron un acuerdo de reconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio. Entre los firmantes, aparte del presidente Nicolás Maduro, se encuentran los opositores Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo y José Brito. No obstante, el candidato de la Plataforma Unitaria opositora, Edmundo González, y Enrique Márquez, del partido Centrados en la Gente, no firmaron el acuerdo electoral. Al respecto, Amoroso consideró que los candidatos que no firmaron buscan "sabotear" el proceso electoral. "Ellos quieren desconocer, desestabilizar y sabotear este proceso electoral, pero con o sin ellos, aquí va a haber elecciones", acotó. En octubre de 2023, el Gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en Barbados que contemplaban respetar el derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las presidenciales del 2024 de manera libre. En Venezuela, 21,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las presidenciales del 28 de julio.

venezuela

unión europea (ue)

