Trump acusa a Biden de "deshonrar" al país y convertir a EEUU en un "auténtico hazmerreír"

Trump acusa a Biden de "deshonrar" al país y convertir a EEUU en un "auténtico hazmerreír"

Imágenes de uno de los actos de la cumbre celebrada del 13 al 15 de junio de 2024 muestran a Biden dando la espalda a sus colegas y distanciándose de ellos y luego conducido de nuevo hacia el grupo por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.El exmandatario sugirió que Biden "parecía no saber dónde demonios estaba" y se burló de los partidarios del mandatario que tacharon de "falsificaciones" los videos en los que aparecía el presidente estadounidense comportándose de forma rara o haciendo confusiones.Así, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró anteriormente de que las imágenes que circulan por internet no son más que "falsificaciones baratas"."Ahora echan la culpa a la inteligencia artificial. Afirman que los medios lo presentan como si no supiera dónde está", manifestó Trump.El candidato republicano en las presidenciales 2024 recalcó que el jefe de Estado "no puede ir a ninguna parte sin cometer un fallo", revocando el episodio de un acto electoral en Los Ángeles, cuando Biden se quedó inmóvil durante un rato y el expresidente estadounidense Barak Obama "se lo llevó de la mano como si fuera un niño".Los medios de comunicación mundiales informaron repetidamente de que el estado del presidente estadounidense —"peor que nunca"— asombró a los asistentes de la cumbre del G7 en Italia. Por ejemplo, en el primer día del evento, Biden no paró de esquivar a un grupo de líderes colegas, deambuló perdido y no se presentó a la cena del presidente italiano, Sergio Mattarella. El jefe de la Casa Blanca sorprendió también al papa Francisco al abrazarle de forma extraña. El mandatario estadounidense apoyó su frente en la cabeza del pontífice, dejándole perplejo por el abrazo cabeza con cabeza.Con 81 años, Joe Biden es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos, y su estado de salud se convierte periódicamente en motivo de debate y preocupación entre los ciudadanos. Su conducta poco habitual y sus frecuentes errores hacen que muchos estadounidenses se cuestionen su salud mental.

