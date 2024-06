https://latamnews.lat/20240619/puede-ser-tragico-el-lider-de-la-agrupacion-nacional-francesa-rechaza-envio-de-tropas-a-ucrania-1155566575.html

"Puede ser trágico": el líder de la Agrupación Nacional francesa rechaza envío de tropas a Ucrania

PARÍS (Sputnik) — Jordan Bardella, líder del partido Agrupación Nacional, representado por Marine Le Pen en la Cámara Baja del Parlamento de Francia, cuya... 19.06.2024

Agregó que la mayoría de los franceses igualmente rechazan esa decisión de Macron, y la propia Ucrania no necesita que le manden tropas. A principios de este mes, el presidente de Francia anunció que París entregará a Kiev aviones de combate Mirage 2000-5 y está dispuesto a capacitar a 4.500 militares ucranianos. En mayo pasado, en una entrevista con la revista The Economist, Macron no descartó el envío de tropas a Ucrania si recibe una solicitud de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente. Moscú, a su vez, advirtió que todos los militares franceses en territorio ucraniano, tanto los instructores como los mercenarios, serán blanco legítimo para las Fuerzas Armadas de Rusia. En las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio en Francia, el partido derechista francés Agrupación Nacional reunió el 31,37% de los votos frente al 14,6% obtenido por el partido Renacimiento de Macron. Macron, en el poder desde 2017, está cumpliendo actualmente su segundo mandato presidencial. El político anunció la disolución de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, y la celebración de elecciones parlamentarias extraordinarias en dos rondas, el 30 de junio y el 7 de julio. Según las encuestas, más de un tercio de los franceses están listos para votar por el partido Agrupación Nacional, y la coalición presidencial recibirá menos del 20% de los votos.

