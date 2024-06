España celebra 10 años del ascenso al trono del rey Felipe VI | Video

https://latamnews.lat/20240619/espana-celebra-10-anos-del-ascenso-al-trono-del-rey-felipe-vi--video-1155565668.html

MOSCÚ (Sputnik) — España celebra este miércoles el décimo aniversario del reinado de Felipe VI, que fue proclamado monarca el 19 de junio de 2014. 19.06.2024, Sputnik Mundo

Felipe señaló "el servicio, el compromiso y el deber" como los pilares de su desempeño como rey, así como un profundo respeto y lealtad al pueblo español. "A la Constitución y a sus valores me he ceñido —y me ceñiré siempre— en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones", manifestó. Felipe, junto con la reina Letizia y sus dos hijas –la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía– asistieron al relevo solemne de la Guardia Real y el desfile de las tropas por la calle Mayor. Además, el monarca entregó la Orden del Mérito Civil a un total de 19 ciudadanos. Felipe VI asumió el trono el 19 de junio de 2014, a los 46 años, después de que su padre, Juan Carlos I, abdicara a favor de su hijo. El traspaso se produjo en el momento cuando la familia real se vio envuelta en una serie de escándalos que involucraron de una u otra manera a todos sus miembros. La Casa Real quedó comprometida por la actuación excéntrica y derrochadora de Juan Carlos I, que provocó una investigación judicial, así como el escándalo de corrupción de la infanta Cristina, a la que Felipe incluso revocó posteriormente el título de duquesa de Palma.

