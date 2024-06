https://latamnews.lat/20240619/el-triunfo-de-morena-en-el-congreso-mexicano-muestra-la-debacle-de-los-partidos-de-oposicion-1155517678.html

El triunfo de Morena en el Congreso mexicano "muestra la debacle de los partidos de oposición"

El triunfo de Morena en el Congreso mexicano "muestra la debacle de los partidos de oposición"

Sputnik Mundo

El triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México (PVEM), en parte del Congreso... 19.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-19T19:07+0000

2024-06-19T19:07+0000

2024-06-19T19:26+0000

política

méxico

morena

movimiento de regeneración nacional (morena)

cámara de diputados

senado de méxico

américa latina

partido acción nacional (pan)

partido revolucionario institucional (pri)

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/11/1155515392_63:391:3009:2048_1920x0_80_0_0_285fa9f930197fc70ab5da4798a7ecaa.jpg

En esta misma línea, la doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Iliana Rendón Arias, explica en una charla para este medio que, desde la era de la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó durante gran parte del siglo XX, no se veía un resultado tan amplio para una fuerza política."A partir del sexenio de Vicente Fox hasta el de Enrique Peña Nieto (2000 a 2018) (...), el partido en el Gobierno no contaba con mayoría absoluta en el Congreso federal. Los grupos de oposición tampoco, lo cual los obligaba a negociar las iniciativas cuando necesitaban mayoría absoluta o calificada para aprobarlas", detalla. Sin embargo, durante los mandatos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, que ocurrieron entre el 2000 y 2012, el partido que respaldó las reformas propuestas por el Partido Acción Nacional (PAN) fue el PRI. "Lo necesitó para pasar varias [iniciativas] (...); se volvió indispensable y dictaba la agenda institucional en el Congreso de la Unión", recuerda Rendón Arias.De acuerdo con los resultados de los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), la alianza obtuvo 219 espacios, en el caso de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado de la República (Cámara Alta) ganó 19 curules por mayoría relativa y 25 en primera minoría.Individualmente, el partido Morena se llevó 37 diputaciones y, en el Senado, 10 sitios por mayoría relativa y uno por primera minoría.Pros y contrasUno de los primeros beneficios que tendrán tanto Morena como sus aliados será que cuenten con pocas barreras para presentar, discutir y aprobar reformas en el Congreso de la Unión y sobre diversos ámbitos, menciona la doctora en Ciencia Política por Flacso, esto siempre y cuando las tres fuerzas políticas se mantengan unidas.De igual manera, Rendón Arias añade que, por el número de escaños obtenidos por la alianza oficialista en el Senado, el diálogo podría darse con mayor frecuencia con las fuerzas políticas opositoras.Sobre las ventajas, Atilano precisa que no debería causar un escándalo que Morena y los grupos afines al partido tengan esa presencia en el Congreso mexicano, debido a que es una muestra de las decisiones que tomó el electorado el 2 de junio.Entre los contras, comenta el profesor de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología de México (Conahcyt), Jesús López Almejo, en una entrevista para Sputnik, está el liderazgo en ciernes de la virtual mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum."Considero que es más fácil que la gente deje de defender y apoyar a la [virtual] mandataria electa que a López Obrador, ya que [el actual presidente] goza de una fuerte legitimidad (...). Sheinbaum necesita desarrollar una estrategia de comunicación" al estilo del político tabasqueño, puntualiza el experto.Las iniciativas en la era de SheinbaumRecientemente, la virtual presidenta electa de México anunció las iniciativas que se impulsarán durante el inicio de su sexenio. Entre ellas, están la no reelección en todos los cargos públicos, ajustes a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y la reforma al Poder Judicial.En este sentido, Rendón Arias agrega que Sheinbaum también debe apostar por dos objetivos: seleccionar los temas más populares y relevantes de sus propuestas de campaña, lo que le garantizaría una legislatura robusta en 2027, cuando se harán elecciones intermedias en el país latinoamericano, y proyectos enfocados en las mujeres.Acerca de este último aspecto, "no solo son necesarias, sino que también son socialmente esperadas, siendo la primera mujer en asumir el Poder Ejecutivo", acota.Asimismo, el doctor en sociología por el Colmex estima que algunas propuestas deberían versar en aspectos ambientales, como la crisis hídrica, la vivienda, así como continuar con el incremento del salario mínimo."Mientras siga estando el énfasis en la mayoría de la gente, que son los pobres de México, se seguirá afianzando el Gobierno", vaticina¿Qué pasa con la oposición mexicana?El resultado obtenido por los grupos políticos de oposición en México fue negativo dentro y fuera de las curules del poder legislativo.Según los datos referidos por el INE, tras los cómputos distritales, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), que conformaron la alianza Fuerza y Corazón por México, ganaron 39 espacios en la Cámara Baja. En el caso del Senado, solo obtuvieron dos escaños por mayoría relativa y 25 en primera minoría.De manera individual, el partido opositor que más diputaciones se llevó fue el PAN, con tres, y en el Senado, fue Movimiento Ciudadano, pero solo por primera mayoría, con 10 curules. En la mayoría relativa no tuvieron ningún sitio.Al respecto, Atilano asevera que la oposición mexicana requiere reflexionar sobre qué llevó a las personas a no otorgarles su apoyo en las urnas. "Si vuelven a construir este relato de que la gente es ignorante, que le compraron el voto y que realmente no sabe la trascendencia que tiene el plan C (la mayoría en el Congreso), continuarán en este laberinto", dice.Para concluir, Rendón Arias es enfática en señalar que los opositores mexicanos necesitan analizar no solo su actuar en las campañas, sino desde 2018, cuando inició el mandato de AMLO.

https://latamnews.lat/20240608/la-historia-politica-de-mexico-muestra-una-necesidad-muy-grande-de-equilibrar-los-poderes-1155226078.html

https://latamnews.lat/20240612/la-transicion-de-gobierno-en-mexico-sera-muy-pacifica-pero-no-estara-exenta-de-informacion-falsa-1155394707.html

https://latamnews.lat/20240615/no-solo-es-la-reforma-al-poder-judicial-estas-son-las-iniciativas-que-impulsara-sheinbaum-1155438982.html

https://latamnews.lat/20240617/amlo-reconoce-la-relevancia-del-prd-partido-de-izquierda-en-mexico-tras-perder-su-registro-1155514037.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

política, méxico, morena, movimiento de regeneración nacional (morena), cámara de diputados, senado de méxico, partido acción nacional (pan), partido revolucionario institucional (pri), 💬 opinión y análisis, claudia sheinbaum