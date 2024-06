https://latamnews.lat/20240619/con-la-agricultura-como-motor-la-economia-de-colombia-quiere-alejar-el-fantasma-de-la-recesion-1155574600.html

Con la agricultura como motor, la economía de Colombia quiere alejar el fantasma de la recesión

19.06.2024

El sector agropecuario está marcando el crecimiento de la economía colombiana, que entre abril de 2023 y 2024 creció un 5,52%, de acuerdo al Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) elaborado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). El dato parece comenzar a revertir una tendencia que había llevado al país colombiano a tener su peor primer trimestre desde la pandemia de COVID-19.Además de registrar el incremento, el informe divulgado en junio por el DANE explica el crecimiento fundamentalmente por una suba del 10,2% en la actividad primaria, que engloba la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y también la explotación minera.En diálogo con Sputnik, el economista colombiano Christian Méndez consideró que el dato es "muy positivo" por el impacto que el sector primario puede tener en el resto de los sectores de la economía, que "si bien también aportaron al crecimiento lo hicieron de forma mucho menor a la del sector primario".Méndez explicó que el fortalecimiento de los sectores primario (donde predominan la ganadería y la agricultura) y secundario (que incluye a la industria manufacturera) han sido de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro, bajo el entendido de que "son los sectores que generan valor agregado vinculado al empleo".Aun así, el crecimiento del agro también pone en manifiesto un menor crecimiento de la industria. "El sector secundario fue el que menos creció en este período, tan solo un 2,85% entre abril de 2023 y de 2024", consignó Méndez, advirtiendo que, a partir de ese número, se debería "revisar cómo se ha desarrollado y ejecutado la política de reindustrialización del Gobierno".Precisamente, el propio Petro admitió la difícil situación del sector el 12 de junio, cuando asumió Luis Carlos Reyes como nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo. En esa oportunidad, según recogió el medio América Economía, el presidente afirmó que la industria colombiana está "en números rojos" debido a que el Estado colombiano "no ha hecho política industrial en décadas".Para atender eso, Petro remarcó la necesidad de descarbonizar de la economía y apostar por la industrialización, tanto de la agricultura como de las manufacturas con el objetivo de "exportar industrias".La noticia de un crecimiento parece alejar al país de la amenaza de la recesión, que se había acrecentado con la desaceleración económica presentada durante los primeros meses de 2024. En mayo, la propia ministra de Trabajo colombiana, Gloria Inés Ramírez, había admitido que el país no había "salido del riesgo de la recesión", motivada por los conflictos bélicos en el mundo e intensificada por los efectos climáticos de El Niño en Colombia.En ese sentido, Méndez remarcó la importancia de que Colombia pueda fortalecer la inversión extranjera, un campo en el que giras como la que recientemente hizo Petro a Suecia puede ser clave. Para el economista, es fundamental que la inversión continúe apalancando la industria y el sector agropecuario de manera de "fortalecer no solo la producción nacional en el mercado interno sino también las exportaciones".

colombia

