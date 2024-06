https://latamnews.lat/20240618/sedientos-de-energia-argentina-y-brasil-colocan-a-paraguay-en-un-lugar-clave-1155547770.html

Sedientos de energía, Argentina y Brasil colocan a Paraguay en un lugar clave

Sedientos de energía, Argentina y Brasil colocan a Paraguay en un lugar clave

Sputnik Mundo

Paraguay logró en 2024 acuerdos con Argentina y Brasil que le reportarán cientos de millones de dólares por la venta de energía eléctrica. En diálogo con... 18.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-18T23:11+0000

2024-06-18T23:11+0000

2024-06-18T23:29+0000

américa latina

paraguay

argentina

brasil

javier milei

santiago peña

energía

represas

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.latamnews.lat/img/108712/24/1087122406_0:125:3082:1859_1920x0_80_0_0_69b5469b35e998ef7d830faf2a26a11c.jpg

En pocos meses, Paraguay logró dos acuerdos con sus vecinos Brasil y Argentina que le permiten recibir sustanciosos ingresos por la energía que aportan sus dos represas binacionales. La coyuntura actual, pautada por las necesidades energéticas de ambos vecinos, parecen colocar al país mediterráneo como un jugador cada vez más estratégico en Sudamérica.La última buena noticia asociada al sector energético llegó el 17 de junio, cuando Argentino hizo efectivo el pago de 100 millones de dólares que debía a las arcas paraguayas por la cesión de la energía eléctrica producida por la Central Hidroeléctrica Yaciretá, ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre ambos países.En diálogo con Sputnik, el analista internacional paraguayo Mario Paz Castaing explicó que el pagó saldó gran parte de la deuda total de 132 millones y, más unos 12 millones que ya habían sido cancelados, restan otros 20 millones para pagar en los próximos meses. Además, Argentina debe pagar otros 92 millones de dólares por concepto de generación de energía.Según consignó la oficial Agencia de Información Paraguaya, desde agosto de 2023, cuando inició el mandato del presidente Santiago Peña, Paraguay ya recibió más de 132,5 millones de dólares por la cesión de la energía producida en Yaciretá.Esto se suma al acuerdo que el país había logrado en mayo con Brasil, esta vez por la energía producida en la represa de Itaipú. Si bien ambos Asunción y Brasilia aún deben terminar de negociar los términos del Anexo C —que regula, entre otras cosas, si Paraguay puede vender la energía sobrante a terceros— el diálogo permitió aumentar a 19,29 dólares por kilovatio por mes durante los próximos tres años.De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, esta nueva tarifa le generará a Paraguay unos 1.250 millones de dólares en los próximos tres años.El analista explicó que, además de la necesidad de energía de Brasil, la compleja situación financiera de Argentina ayuda a Paraguay, que actualmente es uno de los acreedores del Estado argentino. En efecto, Paz Castaing indicó que saldar su deuda por energía con Paraguay puede haber sido uno de los pedidos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo a Argentina para poder avanzar en nuevos desembolsos.Paz Castaing recordó que la deuda que Argentina mantiene con Paraguay hace que Buenos Aires requiera el visto bueno de Asunción para obtener nuevos préstamos del FMI. Ese requisito había sido uno de los puntos principales de la visita que el exministro de Economía argentino, Sergio Massa, había hecho a Peña a finales de 2023. El actual Gobierno de Milei buscó cambiar la estrategia y recurrió directamente a pagar una parte de la deuda, como forma de encontrar el acuerdo paraguayo.El experto consideró que la presencia de Milei en el poder puede marcar una mayor sintonía entre Argentina y Paraguay que sea beneficiosa para los intereses paraguayos, aunque recordó que los acuerdos internacionales por energía suelen tener que ser aprobados por los congresos, instancia en la que su aprobación puede complejizarse.Ahora bien, la posición favorable como vendedor de energía eléctrica a los gigantes de Sudamérica puede no durar para siempre si el país no invierte en el sector energético, de acuerdo a previsiones que hacen los expertos.En ese sentido, Paz Castaing remarcó que si bien "para Paraguay el tema energético es la clave de su desarrollo", el país debe atender el déficit que mantiene en infraestructura. El analista hizo hincapié en la necesidad de que el país "genere inversiones en el campo energético que puedan acelerar el proceso de desarrollo de Paraguay" y solventar así en la infraestructura que requiere el país.

https://latamnews.lat/20240427/llevar-gas-de-argentina-a-brasil-el-ambicioso-proyecto-de-paraguay-1150044657.html

https://latamnews.lat/20240515/lejos-de-china-y-rusia-paraguay-afronta-la-desesperacion-por-enviar-carne-a-eeuu-1150499423.html

paraguay

argentina

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

paraguay, argentina, brasil, javier milei, santiago peña, energía, represas, 📈 mercados y finanzas