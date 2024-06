https://latamnews.lat/20240618/reportan-que-hasta-60-mercenarios-francofonos-habrian-llegado-al-puerto-ucraniano-de-odesa-1155529476.html

Reportan que hasta 60 mercenarios francófonos habrían llegado al puerto ucraniano de Odesa

Reportan que hasta 60 mercenarios francófonos habrían llegado al puerto ucraniano de Odesa

Unos 60 militares francófonos habrían llegado en lanchas a la ciudad ucraniana de Odesa, informaron a Sputnik fuentes de la resistencia clandestina.

La fuente precisó que el grupo fue avistado en el puerto el 9 de junio. "A su llegada a Odesa, esos militares extranjeros se dispersaron por la ciudad, procuran no salir a la calle y evitar cualquier contacto con los lugareños", agregó. En repetidas ocasiones se ha detectado la presencia de mercenarios franceses en las filas de las FFAA ucranianas. Por ejemplo, a mediados de enero, las tropas rusas destruyeron un punto de despliegue temporal en la ciudad de Járkov, momento en el que consiguieron eliminar a más de 60 combatientes extranjeros, en su mayoría franceses.A principios de junio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que París entregará a Kiev aviones de combate Mirage 2000-5 y está dispuesto a capacitar a 4.500 militares ucranianos. En mayo, en una entrevista con la revista The Economist, Macron no descartó el envío de tropas a Ucrania si recibe una solicitud de Kiev y si Rusia rompe la línea del frente. A comienzos de 2024, desde el Ministerio de Defensa ruso revelaron que desde el inicio de la operación militar especial, las Fuerzas Armadas rusas eliminaron a más de 5.900 mercenarios. Comentando el posible envío de instructores de Francia a Ucrania, el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que todos los militares franceses en el territorio ucraniano, tanto los instructores como los mercenarios, serán blanco legítimo para las tropas rusas.

