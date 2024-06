https://latamnews.lat/20240618/petro-inicia-gestiones-a-contrarreloj-para-sustituir-los-aviones-kfir-por-los-gripen-suecos-1155522875.html

En su última visita a Suecia, el presidente colombiano, Gustavo Petro, incluyó en su agenda contactos con la empresa Saab, fabricante de los caza supersónicos... 18.06.2024, Sputnik Mundo

Si bien parecía centrarse en temas de paz, cooperación energética y comercio bilateral, la agenda cumplida en Suecia por el presidente colombiano, Gustavo Petro, sorprendió al incluir contactos con la empresa sueca de aviación Saab para evaluar la compra de sus aviones caza Gripen como reemplazo de los Kfir israelíes, próximos a quedar en desuso.En efecto, Petro incluyó en su comitiva al general de la Fuerza Aérea de Colombia Luis Carlos Córdoba, que confirmó en declaraciones recogidas por el diario colombiano El Tiempo que habría reuniones con representantes de Saab para ver de cerca los aviones Gripen y colocarlos como una de las opciones en carpeta para el Gobierno colombiano.Es que, de acuerdo a la Fuerza Aérea de Colombia, el país sudamericano debe comprar al menos 24 aviones caza en los próximos meses si quiere no perder capacidad de vigilancia e interceptación aérea, ya que los Kfir cumplirán su vida útil en 2025, tras unos 40 años de servicio.El experto, editor del sitio especializado Zona Militar, recordó que el Gobierno de Petro ya había avanzado en 2022 en la sustitución de los Kfir con los aviones Rafale, producidos por la francesa Dassault. Sin embargo, la operación acabó siendo desechada por la propia administración de Petro, volviendo aún más urgente la necesidad de encontrar aviones sustitutos antes de que se venza el tiempo de uso de los aviones israelíes.Roldán remarcó, en ese sentido, que la prioridad de la FAC es "no quedarse sin una plataforma que le permita hacer vuelos supersónicos para interceptar, para hacer un control del espacio aéreo y tener capacidad de ataque contra objetivos terrestres".Si bien el Gobierno colombiano no dio detalles de los encuentros, Roldán aclaró que operaciones tan complejas como la adquisición de aviones de combate no se cierran en las pocas horas que duran este tipo de visitas, la estadía de Petro puede haber adelantado la firma de algún tipo de compromiso que marque el inicio de negociaciones más serias.Una de las posibilidades, especuló el analista, es que la empresa Saab haya ofrecido a Colombia algún tipo de esquema de cooperación como el que ya tiene con Brasil, país que hoy en día es "el primer operador regional de Gripen". Es que Brasil inauguró en 2023 una planta de producción de aviones Gripen en el estado de Sao Paulo con la que comenzó a ensamblar y producir partes de estas aeronaves, que a su vez son utilizadas por las propias fuerzas armadas brasileñas.Un posible acuerdo también podría permitir a Colombia acceder a la versión E de los aviones Gripen, la variante más nueva y que actualmente es utilizada por la Fuerza Aérea Sueca. Si bien podrían ser más costosos que aviones Gripen suecos en desuso, el acuerdo podría llegar a "hacer partícipe a la industria colombiana, emulando lo que hizo Brasil". Al respecto, Roldán destacó que existen en Colombia "varias empresas interesantes que trabajan en el sector aeronáutico y brindan soporte a la FAC".Más allá de eso, Roldán enfatizó que el Gripen le daría a Colombia lo que necesita en relación a tener "capacidad de vuelo supersónico" y de "hacer un efectivo control del espacio aéreo" ya no solo con las aeronaves sino con el sistema de radares y el sistema de defensa aérea asociado, funciones clave para el combate a organizaciones ilegales y el narcotráfico en el país.Además, destacó el analista, los aviones Gripen tienen como uno de sus diferenciales el ser "muy compatibles con distintos tipos de armamentos, tanto estadounidense, europeo o incluso de otras procedencias".

colombia

suecia

