https://latamnews.lat/20240618/los-huties-no-se-han-dejado-intimidar-por-la-coalicion-de-eeuu-en-el-mar-rojo--1155525179.html

Los hutíes "no se han dejado intimidar" por la coalición de EEUU en el mar Rojo

Los hutíes "no se han dejado intimidar" por la coalición de EEUU en el mar Rojo

Sputnik Mundo

A pesar de tener muchos menos recursos que Washington, las milicias hutíes que controlan buena parte de Yemen no han flaqueado en su objetivo de bloquear... 18.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-18T02:25+0000

2024-06-18T02:25+0000

2024-06-18T02:25+0000

defensa

hutíes

mar rojo

eeuu

política

yemen

reino unido

ansarolá

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/01/0c/1147357152_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c79df6db46bd1de4511e320a7f2aa065.jpg

Así lo asegura la revista Responsible Statecraft en un análisis en el que pone sobre la balanza el desempeño de las fuerzas hutíes del movimiento Ansarolá. "¿Están ganando los hutíes en el Mar Rojo?", se titula el artículo en momentos en que la coalición liderada por Estados Unidos y el Reino Unido sigue atacando a los rebeldes hutíes, aunque sin éxito, ya que estos siguen llevando a cabo sus operaciones en Oriente Medio. De hecho, "los hutíes no se han dejado intimidar y los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido han tenido un impacto limitado", dijo en entrevista a Responsible Statecraft otro experto, Neil Quilliam, investigador asociado del programa sobre Oriente Medio y el Norte de África del grupo Chatham House. Semanas después de que iniciara la guerra en la Franja de Gaza, el movimiento Ansarolá anunció que emprendería acciones para dañar la economía israelí, bloqueado el transitado estrecho de Bab al-Mandab, específicamente contra buques mercantes y comerciales vinculados a Tel Aviv en el golfo de Adén y el sur del mar Rojo.Ante esta situación, una coalición conformada por Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Bahréin, Canadá y Holanda ha emprendido más de 450 ataques contra los grupos hutíes, de acuerdo con el reporte de Responsible Statecraft. Sin embargo, las milicias siguen atacando, ya que su suministro de armas desde Irán "es barato y muy sostenible", a diferencia del suministro "caro" de Washington, según declaró recientemente Emily Harding, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, al diario The Wall Street Journal."La realidad sobre el terreno en Yemen es que los hutíes han ganado la guerra civil y el Gobierno reconocido internacionalmente no está en condiciones de desafiarlos; es débil, fragmentado y corrupto", apuntó Juneau. "Los hutíes, además, tienen toda la intención de proyectar su poder más allá de las fronteras de Yemen ahora que han ganado la guerra. Estados Unidos se enfrenta a un menú de sólo malas opciones ante esta realidad", concluyó.

https://latamnews.lat/20240617/los-huties-reivindican-nuevo-ataque-contra-un-destructor-de-eeuu-y-dos-buques-comerciales--1155500321.html

https://latamnews.lat/20240430/exasesor-del-jefe-del-pentagono-putin-tiene-todas-las-cartas-en-oriente-medio-1150138099.html

mar rojo

eeuu

yemen

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hutíes, mar rojo, eeuu, política, yemen, reino unido, ansarolá