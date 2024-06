https://latamnews.lat/20240618/la-unesco-estima-perdidas-billonarias-en-el-mundo-por-la-desercion-y-el-rezago-educativo-1155525888.html

La Unesco estima pérdidas billonarias en el mundo por la deserción y el rezago educativo

18.06.2024

De aquí a 2030, a escala global, los costes privados anuales (costes económicos soportados por los individuos) de los porcentajes actuales de abandono escolar prematuro y de niños con competencias inferiores a las básicas ascenderán a 6,3 y 9,2 billones de dólares, respectivamente, es decir, el 11% y el 17% del PIB mundial, apunta la Unesco. La estimación de estos costes privados en un horizonte de 20 años (hasta 2041) eleva estos valores hasta 20 veces más, indica el informe.Según el reporte, para 2030, en todo el mundo los costes fiscales anuales para los gobiernos a causa del abandono escolar prematuro y de los niños con competencias inferiores a las básicas ascenderán a 1,1 billones y 3,3 billones de dólares, respectivamente.De aquí a 2030, en todo el mundo, los costes sociales anuales (costes privados y fiscales, menos los costes de aumentar los impuestos) del abandono escolar equivaldrán a 6 billones de dólares.En el subconjunto de países para los que se dispone de datos, la pérdida de PIB debido a los bajos niveles de competencias socioemocionales en 2030 ascenderá a 7,4 billones de dólares (19% del PIB anual).De acuerdo con la Unesco, a pesar de los esfuerzos de los países y de los progresos realizados, 128 millones de niños y 122 millones de niñas siguen sin escolarizar. Incluso en los países de ingresos altos, una cuarta parte de los niños no tienen las competencias básicas.El déficit de competencias alcanza el 94% en el África Subsahariana y el 88% en Asia Meridional y Occidental, así como el 74% en los Estados Árabes y el 64% en América Latina y el Caribe, señaló la organización.Según el informe, las niñas tienen más dificultades para acceder a la educación y presentan más probabilidades que los niños de no estar escolarizadas en la enseñanza primaria. Mientras tanto, los niños corren un mayor riesgo de repetir curso, de no progresar ni completar su educación y de no aprender mientras están en la escuela.De acuerdo con el informe, si no se ejerce el derecho a la educación, los individuos ganan, por término medio, menos que los individuos mejor educados. Además, las sociedades con niveles medios de educación más elevados disfrutan de un mayor crecimiento económico.

