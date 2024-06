https://latamnews.lat/20240618/la-ministra-de-defensa-de-espana-rechaza-la-idea-de-enviar-tropas-a-ucrania-1155536233.html

La ministra de Defensa de España rechaza la idea de enviar tropas a Ucrania

La ministra de Defensa de España rechaza la idea de enviar tropas a Ucrania

La titular del Ministerio de Defensa de España, Margarita Robles, se opuso categóricamente al envío de tropas a Ucrania, incluso con fines de formación... 18.06.2024, Sputnik Mundo

Comentando la postura de algunos países europeos, como Francia, sobre la posibilidad de despliegue de las fuerzas de los Estados occidentales en Ucrania, Robles señaló que los aliados deberían ser muy cuidadosos para evitar el agravamiento del conflicto.Desde febrero, cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó el envío de los militares franceses al frente ucraniano, el tema sigue siendo el centro de atención de los medios. Sin embargo, otros países niegan desplegar sus soldados en Ucrania. Así, en junio, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, aseguró que Berlín no piensa enviar militares alemanes a Kiev, otros Estados de la UE tampoco informaron a Alemania de tener tales planes respecto a Ucrania.A comienzos de 2024, el Ministerio de Defensa ruso reveló que desde el inicio de la operación militar especial, las Fuerzas Armadas rusas eliminaron a más de 5.900 mercenarios. Comentando las declaraciones de Macron, el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que todos los militares franceses en el territorio ucraniano, tanto los instructores como los combatientes extranjeros, serán blanco legítimo para las tropas rusas.Desde el Kremlin comparten la misma postura, advirtiendo de consecuencias nefastas para cualquier militar o instructor extranjero que entrena a los militares ucranianos, ya que esas personas ponen su vida en riesgo. "Todos los instructores que participan en el entrenamiento de militares del régimen ucraniano no tienen ninguna inmunidad", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

