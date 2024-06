https://latamnews.lat/20240616/eeuu-asignara-1500-millones-a-ucrania-para-apoyar-su-sector-energetico-1155488387.html

EEUU asignará $1.500 millones a Ucrania para apoyar su sector energético

EEUU asignará $1.500 millones a Ucrania para apoyar su sector energético

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos asignará 1.500 millones de dólares a Ucrania para energía, seguridad civil y asistencia humanitaria, informó la Casa... 16.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-16T00:30+0000

2024-06-16T00:30+0000

2024-06-16T00:30+0000

internacional

política

volodímir zelenski

eeuu

ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/04/19/1150012971_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6a2203118815cb0430457e8abc9695db.jpg

La vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, se reunió este 15 de junio con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre sobre Ucrania en Suiza. "La vicepresidenta Kamala Harris anuncia que EEUU proporcionará más de 1.500 millones de dólares (...) para apoyar al pueblo de Ucrania", destaca el comunicado. Según la nota, Washington proporcionará a Kiev 500 millones de dólares para asistencia energética, 324 millones de dólares para necesidades energéticas de emergencia, 379 millones de dólares para asistencia humanitaria y 300 millones de dólares para asistencia de seguridad civil. Durante la reunión, Harris y Zelenski abordaron las medidas de Washington para mantener las capacidades de defensa de Ucrania, incluida la reciente firma de un acuerdo de seguridad bilateral. Suiza celebra una conferencia sobre Ucrania los días 15 y 16 de junio cerca de la ciudad de Lucerna, en el complejo turístico de Burgenstock. Los presidentes de Estados Unidos, China y Brasil no asistieron a este encuentro, que concluye este domingo 16 de junio.Si bien Suiza no invitó a Rusia, Moscú informó que no participaría en ningún caso. Según el Kremlin, es absolutamente ilógico e inútil buscar opciones para resolver el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia.

https://latamnews.lat/20240615/trucos-contables-deliberados-el-apoyo-de-eeuu-a-ucrania-estaria-lleno-de-irregularidades-1155487763.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, volodímir zelenski, eeuu, ucrania, 📰 suministro de armas a ucrania