https://latamnews.lat/20240614/xochitl-galvez-impugna-la-eleccion-presidencial-en-mexico-ante-el-instituto-electoral-1155449850.html

Xóchitl Gálvez impugna la elección presidencial en México ante el instituto electoral

Xóchitl Gálvez impugna la elección presidencial en México ante el instituto electoral

Sputnik Mundo

La excandidata, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó que buscará un "castigo ejemplar y regaño público" para el presidente Andrés... 14.06.2024, Sputnik Mundo

2024-06-14T04:28+0000

2024-06-14T04:28+0000

2024-06-14T04:28+0000

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

xóchitl gálvez

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine) de méxico

elecciones presidenciales en méxico (2024)

https://cdn.img.latamnews.lat/img/07e8/06/05/1155232394_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_9423646ace9ce5d8605caf25eb9a274a.jpg

"Nunca más una elección con la intervención del Presidente de la República y el crimen organizado. He presentado formalmente la impugnacion al proceso electoral para que se investigue y se sancione a quienes violaron la ley", dijo Gálvez al compartir a través de la red social X el documento que presentó ante el Instituto Nacional Electoral.En un comunicado, la senadora, quien obtuvo un distante segundo lugar en los comicios del domingo 2 de junio en los que impuso Claudia Sheinbaum con el 60% de los votos, dijo que estaba pidiendo la impugnación pero no la anulación de la elección"En un partido de futbol, con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar", añadió.Gálvez, quien dijo que no se retirará de la política y que volverá al Senado y a recorrer los estados para "limpiar su nombre" ante la imagen negativa creada por la campaña del oficialismo, detalló además que pedirá a la Justicia que investigue el uso de recursos públicos en la campaña de Sheinbaum "pues el presidente presentó como propios los programas sociales y expresó que si ganaba otro partido los quitarían".

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, méxico, xóchitl gálvez, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine) de méxico, elecciones presidenciales en méxico (2024)