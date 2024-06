https://latamnews.lat/20240614/no-solo-la-sequia-golpeo-la-generacion-de-energia-en-hidroelectricas-de-mexico-que-ocurrio-1155414794.html

No solo la sequía 'golpeó' la generación de energía en hidroeléctricas de México: ¿Qué ocurrió?

No solo la sequía 'golpeó' la generación de energía en hidroeléctricas de México: ¿Qué ocurrió?

Sputnik Mundo

La generación de energía en las hidroeléctricas de México tuvo un descenso de más de 40% durante 2023, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Energía...

Sumado a la falta de agua, el especialista puntualiza que la ejecución de las tareas de mantenimiento, estipuladas en el Plan de Modernización de las Hidroeléctricas del Gobierno mexicano, han causado afectaciones en el desarrollo de la energía que se produce en las presas del país. Esto se debe a que las labores aún no concluyen e impiden el funcionamiento adecuado de las más de 10 instalaciones en obras.Sin embargo, cuando el programa finalice, "lo que se busca la estrategia es generar mayor electricidad para México y de manera más eficiente", expone.En un segundo punto, Carranza señala la baja generalizada para este tipo de tecnología en el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), misma que ha tenido repercusiones en el abasto de la energía eléctrica nacional, como en los momentos donde hubo un mayor consumo por las altas temperaturas y, por ende, parte de la población se quedó sin el servicio. Según el portal de noticias mexicano Expansión, esto también ha derivado en un fuerte acercamiento a las fuentes fósiles.Desde julio de 2021, se desplegó el Plan de Modernización de Hidroeléctricas, con el que se estipuló llevar a cabo labores en más de una decena de centrales de este tipo en el territorio mexicano, mismas que tuvieran una antigüedad entre 44 y 70 años.Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló en un informe publicado en octubre de 2023 que se invierten más de 1.494 millones de dólares en la estrategia, con la que buscan aumentar la generación anual de energía en 1.815 gigawatts hora (GW/h)."Así se garantiza un servicio eficiente y de mejor calidad, se respaldan las energías renovables intermitentes (como la eólica y la solar) y se optimizan las funciones de regulación primaria y secundaria en el Sistema Interconectado Nacional", precisó.No obstante, aún los ajustes no se han reflejado totalmente en la producción de energía a través de esta fuente. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038, mejor conocido como Prodesen, muestra que, al menos el año pasado, la caída en la producción de energía en las hidroeléctricas fue de más de 40%."En 2023 por ser año seco, se tuvo una reducción significativa en la generación de energía eléctrica con Centrales Hidroeléctricas con respecto a los últimos dos años, si se compara la reducción fue del 42% y 40,6% respecto a 2022 y 2021", se lee en el documento.Relevancia de la energía hidroeléctricaEn México existen 60 centrales hidroeléctricas, que están bajo la tutela de CFE. Estas aportan cerca del 12% de la energía eléctrica del país latinoamericano, por lo que son altamente relevantes.De igual manera, el experto precisa que los beneficios de esta fuente son su bajo costo y su generación en un corto tiempo."La energía hidroeléctrica tiene rápida capacidad de generación ante un requerimiento del sistema. Por eso, el Cenace, ya en esta Administración y antes de la sequía, la empleaba como una energía de reserva", recuerda.Ante ello, cuando una central eléctrica de otro tipo de energía queda fuera de servicio, siempre está disponible una de tipo hidroeléctrico, por ejemplo.Según el diario mexicano El Economista, la energía generada en las presas del territorio mexicano es la más exitosa para proveer de este tipo de recursos sin recurrir a productos derivados del petróleo o carbón, por ejemplo.Virar hacia otras opcionesPero no todo está perdido para México en materia de energías renovables, especialmente en sus hidroeléctricas. Para Carranza, el tema de la sequía y las altas temperaturas en el país es un factor externo que impacta los planes de modernización de las centrales de CFE, mismos que, pese a todo, siguen en pie."Aunque su programa ha sido fuertemente cuestionado, lo que busca es generar más energía eléctrica con los mismos flujos. Considero que esta es una buena respuesta (...); ya ha permitido adicionar nuevos megawatts (...)", detalla.Ante este panorama, Carranza vislumbra que algunas estrategias para no solo depender del avance en las centrales hidroeléctricas mexicanas son diversificar el parque de generación de CFE, es decir, las fuentes que emplea para generar energía, y crear más iniciativas para seguir apostando por proyectos que no involucren elementos fósiles."Lo que sigue es apostarle a otros proyectos que involucren tecnologías limpias, principalmente solar y eólica. Estimo que, ante la perspectiva de sequías más frecuentes y el aumento de la demanda de energía, así como paliar la caída de más de 40%, lo que la CFE tiene que hacer es acelerar la diversificación de su parque de generación", pondera.En este sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó en su conferencia de prensa del 12 de junio de 2024 que, antes de finalizar su mandato, se expondrá en su totalidad el plan de desarrollo de energía eléctrica en México, donde se habla de lo generado por las hidroeléctricas.En este momento, "estamos cambiando turbinas. Son 60 hidroeléctricas y es la energía más limpia, más barata y muy eficaz porque se puede utilizar todo el tiempo (...), [esto] si se tiene el embalse del agua", comentó.

