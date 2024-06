https://latamnews.lat/20240614/excanciller-boliviano-nuevas-sanciones-contra-rusia-buscan-frenar-un-nuevo-orden-multipolar-1155456850.html

Excanciller boliviano: nuevas sanciones contra Rusia "buscan frenar un nuevo orden multipolar"

Excanciller boliviano: nuevas sanciones contra Rusia "buscan frenar un nuevo orden multipolar"

Montevideo (Sputnik) — El nuevo paquete de sanciones adoptado por EEUU contra Rusia pretende frenar la construcción de un nuevo orden mundial, pero lo más... 14.06.2024, Sputnik Mundo

Las medidas anunciadas el 12 de junio por el Departamento del Tesoro estadounidense se extienden a diferentes áreas como ciencia, defensa, finanzas y energía. Washington prohibió brindar servicios en materia de software y tecnologías de la información (IT) a Rusia. Además, amenaza con aplicar sanciones a bancos extranjeros que realizan operaciones con entidades financieras rusas. Mayta señaló que EEUU y sus aliados no comprenden que las sanciones no les darán la victoria en Ucrania. El excanciller consideró que los países que construyen el nuevo orden multipolar "persistirán". Según la base de datos Castellum.AI, se activaron ya más de 18.400 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de la operación militar en Ucrania. Para el presidente ruso, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

